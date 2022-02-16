Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Владимир Познер возмущен решением МОК

Сегодня, 15:04
Владимир Познер возмущен действиями Международного олимпийского комитета.

Владимир Познер возмущен решением МОК
Награждение было перенесено из-за сомнительного допинг-теста Камилы Валиевой, пока что с этим вопросом окончательно так и не разобрались.

Владимир Познер возмущен решением МОК


Но в итоге, фигуристка была допущена к личным соревнованиям на основании того, что спортсменка обладает статусом «защищенной персоны». Такой вердикт был вынесен Спортивным арбитражным судом.

Журналист считает решение Олимпийского комитета «бездарным и говорящим о слабости и беспринципности» всей организации.

Владимир Познер возмущен решением МОК


Владимир Владимирович гневно добавил: «Очевидно, МОК надеялся, что Валиеву снимут с соревнований, тогда можно было лишить и всю российскую команду первого места и вручить золото американской. Валиеву, однако, не сняли и, чтобы не вручить золото россиянам, решили не вручать никому ничего. Полнейший бред!».

Владимир Познер возмущен решением МОК

← Почему Николай Дроздов не любит общаться с журналистами Даню Милохина сбил велосипедист →

Ключевые слова: julianews, Владимир Познер

Количество просмотров: 1 131
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Как Алек Болдуин прокомментировал выступление фигуристки Камилы Валиевой
Владимир Познер прокомментировал слухи о своём заболевании
Владимир Познер вспомнил, как поднял руку на дочь и отца
Владимир Познер сравнил творчество Земфиры с Высоцким
"Больше не могу так жить": Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной процедуры по коррекции фигуры Вот уже более пяти лет Линда Евангелиста не появляется на публике.
Анастасия Костенко заступилась за Дмитрия Тарасова Вчера Ольга Бузова в очередной раз прошлась по Дмитрию Тарасову.
Канье Уэст признал, что зря выложил в сеть переписку с Ким Кардашьян Канье Уэст никак не может принять тот факт, что Ким Кардашьян встречается с Питом Дэвисом.
"Личный сорт ада": Рита Дакота сообщила, что рассталась с Федором Белогаем Вскоре после развода с Владом Соколовским Рита Дакота встретила Федора Белогая.
Таша Белая оказалась в числе звёздных гостей премьеры фильма с участием Дженнифер Лопес Несколько дней назад в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма с участием Дженнифер Лопес Marry Me ("Первый встречный").
«Ольге Бузовой не грозит нищета!»: психолог Инна Тлиашинова решила проанализировать ситуацию Инна Тлиашинова - автор эксклюзивной методики «Мастер разборов».
Наргиз Закирова вышла замуж Наргиз Закирова уже успела неоднократно похвастаться счастьем в личной жизни.
Даню Милохина сбил велосипедист Вчера ближе к вечеру с Даней Милохиным произошел очень неприятный инцидент.
Владимир Познер возмущен решением МОК Владимир Познер возмущен действиями Международного олимпийского комитета.
Почему Николай Дроздов не любит общаться с журналистами Николаю Дроздову совершенно не нравится общение с журналистами, потому что он считает их обманщиками, которые способны на все ради материала.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.