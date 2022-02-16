Владимир Познер возмущен решением МОК

Награждение было перенесено из-за сомнительного допинг-теста Камилы Валиевой, пока что с этим вопросом окончательно так и не разобрались.Но в итоге, фигуристка была допущена к личным соревнованиям на основании того, что спортсменка обладает статусом «защищенной персоны». Такой вердикт был вынесен Спортивным арбитражным судом.Журналист считает решение Олимпийского комитета «бездарным и говорящим о слабости и беспринципности» всей организации.Владимир Владимирович гневно добавил: «Очевидно, МОК надеялся, что Валиеву снимут с соревнований, тогда можно было лишить и всю российскую команду первого места и вручить золото американской. Валиеву, однако, не сняли и, чтобы не вручить золото россиянам, решили не вручать никому ничего. Полнейший бред!».