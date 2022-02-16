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«Бездарность»: Тамара Семина высказалась Дмитрии Нагиеве

Сегодня, 14:31
Тамара Семина в последнее время только и делает, что хамит и нелестно высказывается о некоторых знаменитостях.

«Бездарность»: Тамара Семина высказалась Дмитрии Нагиеве
Не так давно она ошарашила общественность словами о покойном Леониде Куравлеве, а теперь раскритиковала Дмитрия Нагиева.

«Бездарность»: Тамара Семина высказалась Дмитрии Нагиеве


По словам артистки ее коллега – просто отвратительный тип, и она категорически отказывается сниматься с ним в каки-либо проектах, куда, как заверила сама, ее частенько приглашают.

«Бездарность»: Тамара Семина высказалась Дмитрии Нагиеве


Уже много лет Нагиев считается одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров, но вот Тамара Петровна совсем не разделяет мнение большинства по этому поводу.

Она яростно высказалась о Диме и не забыла его обозвать: «Хам, подонок и ко всему прочему бездарность. Ходит в темных очках, ухмыляется, вечно что-то жует».

Артистку откровенно бесит внешний вид звезды сериала «Физрук». Ей не нравится, как он одевается, то, что постоянно носит темные очки и вид у него такой вечно зазвездившийся.

Потом Семина припомнила других молодых коллег, досталось и Марии Мироновой, которая как-то давала интервью в солнечных очках. Это ведь некультурно.

А вот ее покойный отец Андрей Миронов, такого себе никогда бы не позволил – уверена Тамара Петровна.

«Бездарность»: Тамара Семина высказалась Дмитрии Нагиеве

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Ключевые слова: julianews, Тамара Семина, Дмитрий Нагиев

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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