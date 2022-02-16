«Бездарность»: Тамара Семина высказалась Дмитрии Нагиеве

Не так давно она ошарашила общественность словами о покойном Леониде Куравлеве, а теперь раскритиковала Дмитрия Нагиева.По словам артистки ее коллега – просто отвратительный тип, и она категорически отказывается сниматься с ним в каки-либо проектах, куда, как заверила сама, ее частенько приглашают.Уже много лет Нагиев считается одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров, но вот Тамара Петровна совсем не разделяет мнение большинства по этому поводу.Она яростно высказалась о Диме и не забыла его обозвать: «Хам, подонок и ко всему прочему бездарность. Ходит в темных очках, ухмыляется, вечно что-то жует».Артистку откровенно бесит внешний вид звезды сериала «Физрук». Ей не нравится, как он одевается, то, что постоянно носит темные очки и вид у него такой вечно зазвездившийся.Потом Семина припомнила других молодых коллег, досталось и Марии Мироновой, которая как-то давала интервью в солнечных очках. Это ведь некультурно.А вот ее покойный отец Андрей Миронов, такого себе никогда бы не позволил – уверена Тамара Петровна.