Курбан Омаров показал, что подарил своей девушке на 14 февраля

Вместе они обжимаются и целуются на публику, видимо, бизнесмен так сильно старается специально, чтобы разозлить Ксению Бородину, которая, кстати когда-то дружила с этой женщиной.Вчера, в день Святого Валентина Омаров решил сделать подарок своей возлюбленной и конечно же, все заснял для Инстаграм, чтобы набрать просмотров.На снимке Курбан положил Анастасии на тарелку с десертом ключи от своего нового автомобиля, которым хвастался недавно.Он заявил, что это его подарок на 14 февраля, и ключи ей дарит для того, чтобы она могла в любое время «один раз посидеть за рулем».В общем, посмеялся Омаров на публику над своей очередной подружкой, с надеждой вызвать зависть и ревность бывшей жены.