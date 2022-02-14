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Курбан Омаров показал, что подарил своей девушке на 14 февраля

Вчера, 14:56
После Виолетты Курбан Омаров переключился на бывшую жену футболиста Федора Кудряшова Анастасию.

Курбан Омаров показал, что подарил своей девушке на 14 февраля
Вместе они обжимаются и целуются на публику, видимо, бизнесмен так сильно старается специально, чтобы разозлить Ксению Бородину, которая, кстати когда-то дружила с этой женщиной.

Курбан Омаров показал, что подарил своей девушке на 14 февраля


Вчера, в день Святого Валентина Омаров решил сделать подарок своей возлюбленной и конечно же, все заснял для Инстаграм, чтобы набрать просмотров.

На снимке Курбан положил Анастасии на тарелку с десертом ключи от своего нового автомобиля, которым хвастался недавно.

Он заявил, что это его подарок на 14 февраля, и ключи ей дарит для того, чтобы она могла в любое время «один раз посидеть за рулем».

Курбан Омаров показал, что подарил своей девушке на 14 февраля


В общем, посмеялся Омаров на публику над своей очередной подружкой, с надеждой вызвать зависть и ревность бывшей жены.

Курбан Омаров показал, что подарил своей девушке на 14 февраля

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Ключевые слова: julianews, Курбан Омаров

Количество просмотров: 1 716
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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