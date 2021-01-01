Алла Пугачева объяснила, почему не реагирует на обвинения коллег

Мол, всем она мешала, завидовала гениальным коллегам, таким, как Ирина Понаровская, Наталья Штурм, Анастасия или Валентина Легкоступова. Перекрывала женщинам доступ на сцену, а всё из-за боязни конкуренции.В итоге, она «Примадонна» и живёт в замке, а они вынуждены перебиваться с воды на хлеб в попытках заработать, всю жизнь распевая свои единичные хиты в провинциальных ДК и на корпоративах мелких контор. А все из-за неё, коварной Пугачевой. При этом сама Алла Борисовна никак не реагирует на выпады в свой адрес, но, видимо и у неё накипело. На днях она разместила в блоге короткий ролик, в котором объяснила свою позицию.«Дорогие мои друзья, меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило - не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой и они этого не переживут. Всего вам хорошего!», - сказала артистка.В комментариях её многие поддержали, однако, нашлись и те, кто высказался с критикой. «Конечно, зачем ей оправдываться, она себе жирует припеваючи», «А что ты можешь сказать теперь?! Уже ничего не изменишь!», «Да вам вообще лучше помалкивать, наделали делов, теперь хоть людям в глаза не смотри!», «Кому-то всё, а кому-то ничего! И никакой справедливости!!» - огрызнулись в сети.