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Мария Самарина предложила обменять шпильку на квартиру

Вчера, 15:38
Это может показаться невероятным, но это все реально.

Мария Самарина предложила обменять шпильку на квартиру
Мария Самарина является признанным экспертом по работе с подсознанием и основательницей крупнейшей школы осознанности «Поток» и смысл её невероятной акции заключается в том, чтобы своим примером показать, как за счет дерзких действий и уверенности в себе можно совершать действительно невероятные дела!

Алгоритм этой акции предельно прост. Первый предмет — шпилька для волос. Затем подписчики предлагают варианты более дорогих предметов, которые они готовы отдать за шпильку. Далее Мария Самарина выставляет на голосование 3 наиболее ценных предмета для обмена, а подписчики выбирают, на что из предложенных вариантов обменять имеющийся лот.

Акция уже запущена в Instagram и в течение шести месяцев Мария будет обмениваться с подписчиками различными вещами, постепенно увеличивая их ценность.

Мария Самарина предложила обменять шпильку на квартиру


Уже известно, что за шпильку предложили «Шапку удачи», «Свечу удачи» и «Чай удачи». Большинством голосов была выбрана свеча и теперь шпилька отправится к тому, кто предложил победивший предмет, а Мария получит свечку. На что будет обменена свеча — решат подписчики!
Ну, а финальная цель — максимально увеличить ценность предмета и обменять его на квартиру.

Правда, даже после старта акции подписчики Марии разделились: одни сомневаются, что за 6 месяцев можно поднять стоимость обменных предметов до уровня квартиры; другие поддерживают и участвуют в акции, а третьи с интересом наблюдают.

Весь процесс акции Мария Самарина освещает на своих страницах в социальных сетях и по предварительным прогнозам в этой цепочке обмена примут участие до 1 миллиона человек.

Так что, механизм уже запущен и за акцией можно наблюдать в профиле Марии Самариной: @samarina.maria

Ну, а квартира, полученная в результате такого обмена, будет подарена одному из подписчиков Марии — тому, кто в ней действительно нуждается!

Мария Самарина предложила обменять шпильку на квартиру

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Ключевые слова: Мария Самарина

Количество просмотров: 1 742
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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