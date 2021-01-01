Мария Самарина предложила обменять шпильку на квартиру

Мария Самарина является признанным экспертом по работе с подсознанием и основательницей крупнейшей школы осознанности «Поток» и смысл её невероятной акции заключается в том, чтобы своим примером показать, как за счет дерзких действий и уверенности в себе можно совершать действительно невероятные дела!Алгоритм этой акции предельно прост. Первый предмет — шпилька для волос. Затем подписчики предлагают варианты более дорогих предметов, которые они готовы отдать за шпильку. Далее Мария Самарина выставляет на голосование 3 наиболее ценных предмета для обмена, а подписчики выбирают, на что из предложенных вариантов обменять имеющийся лот.Акция уже запущена в Instagram и в течение шести месяцев Мария будет обмениваться с подписчиками различными вещами, постепенно увеличивая их ценность.Уже известно, что за шпильку предложили «Шапку удачи», «Свечу удачи» и «Чай удачи». Большинством голосов была выбрана свеча и теперь шпилька отправится к тому, кто предложил победивший предмет, а Мария получит свечку. На что будет обменена свеча — решат подписчики!Ну, а финальная цель — максимально увеличить ценность предмета и обменять его на квартиру.Правда, даже после старта акции подписчики Марии разделились: одни сомневаются, что за 6 месяцев можно поднять стоимость обменных предметов до уровня квартиры; другие поддерживают и участвуют в акции, а третьи с интересом наблюдают.Весь процесс акции Мария Самарина освещает на своих страницах в социальных сетях и по предварительным прогнозам в этой цепочке обмена примут участие до 1 миллиона человек.Так что, механизм уже запущен и за акцией можно наблюдать в профиле Марии Самариной: @samarina.mariaНу, а квартира, полученная в результате такого обмена, будет подарена одному из подписчиков Марии — тому, кто в ней действительно нуждается!