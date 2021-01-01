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"На чужом горе зарабатывали": Михаил Поречников рассказал, почему ушел из шоу "Битва экстрасенсов"

Сегодня, 13:57
Михаил Пореченков был ведущим первых сезонов «Битвы экстрасенсов», однако после ушел со скандалом.

"На чужом горе зарабатывали": Михаил Поречников рассказал, почему ушел из шоу "Битва экстрасенсов"
Артист признаётся, что согласился на эту должность ради денег, так как ему нужно кормить семью. Идея передачи ему понравилась, более того, он действительно верил в эти чудеса и сверхспособности участников.

"На чужом горе зарабатывали": Михаил Поречников рассказал, почему ушел из шоу "Битва экстрасенсов"



Однако, потом понял, что всё это просто шоу и «экстрасенсы» обычные шарлатаны, которые неплохо знают психологию. Настоящими были лишь простые люди, которые обращались на телешоу со своим горем. Ну а затем над ними просто валяли дурака.

"На чужом горе зарабатывали": Михаил Поречников рассказал, почему ушел из шоу "Битва экстрасенсов"


«Весь ужас заключается в том, что люди, которые приходили на программу, действительно приходили с бедой и с горем, а вот что дальше, могли помочь, не могли — вот это тяжело. А то, что люди приходили с бедой, - это была настоящая часть программы, а дальше уже невозможно разобраться», - вспоминает Пореченков.

"На чужом горе зарабатывали": Михаил Поречников рассказал, почему ушел из шоу "Битва экстрасенсов"


Он также отметил, что программа по сути конвейер по раскрутке фриков, которые после славы на телевидении открывают свои «магические салоны», в которых торгуют свечками и якобы творят чудеса, вытягивая деньги с людей.

«На чужом горе зарабатывали колоссальные деньги и ни секунды не стыдились этого, вот и все. Я еще раз говорю: есть люди, которые находятся в подвиге, в вере, и им сверху дается тяжелейший дар, дар предвидения или предсказания. И это мука, многие, ну я знаю такие истории, которые молились о том, чтобы дар ушел у них», - высказался Михаил.

Несмотря на разоблачения экстрасенсов - актёров, проект остаётся популярным и многие верят в способности участников и готовы им платить, а значит, шоу будет продолжаться.

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Ключевые слова: julianews, Михаил Пореченков

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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