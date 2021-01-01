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Анастасия Волочкова сошлась со своим бывшим возлюбленным

Вчера, 18:22
Не успела Анастасия Волочкова расстаться со своим Сережей, как на ее диване уже сидит другой мужчина.

Анастасия Волочкова сошлась со своим бывшим возлюбленным
Балерина опубликовала совместные снимки, и подписчики сразу же узнали в новом бойфренде одного из многочисленных бывших ухажеров артистки.

Анастасия Волочкова сошлась со своим бывшим возлюбленным


Всем сразу стало ясно, что Настя просто не может спокойно жить и навязалась к одному из прежних своих благоверных.

А на диване у нее сейчас валяется тот самый Олег, которого она кога-то тоже возила на отдых, а потом обвинила в предательстве.

Анастасия Волочкова сошлась со своим бывшим возлюбленным


После недолгой паузы после публикации фото, Волочкова принялась с упоением объяснять, почему бывший вернулся к ней: «Никакой интриги нет. У меня все по-настоящему. Поэтому и становится интересным для людей. На фото — Олег. Мой бывший возлюбленный. Даже после расставания, которое произошло в мае прошлого года, мы все равно общались. Я умею красиво расставаться с мужчинами. Ни один не уходит — все возвращаются».

Опять балерина повторяется, на днях она уже заявляла, что все ее мужики к ней приходят обратно, но что-то Сергей не спешит и убежал, бедняга подальше.

Артистка все не унималась и добавила: «Я ураган по жизни. Яркая женщина. Оставляю неизгладимый след в сердце любого мужчины. Поэтому они после момента, связанного с совместной жизнью, не могут выстраивать отношения с другими женщинами. И все говорят мне одно и то же. Такая же ситуация и с Олегом».

Анастасия Волочкова сошлась со своим бывшим возлюбленным


Фолловеры только посмеялись и лишний раз упрекнули знаменитость в чрезмерно разгульном образе жизни. Народ не понимает, что такого в ней, что бывшие возвращаются. Разве только возможность бесплатно съездить на отдых немного пожить в ее большом доме.

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 1 404
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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