Катя Гордон призналась, что жалеет о конфликте с Константином Эрнстом

И если раньше она мелькала на популярных телеканалах, то все это прекратилось именно после ее слов генеральному директору первого канала.Правозащитница вспомнила, как все было: «Я обратилась к Константину, сказала: Слушайте, ну вы крутой, вы — история, вы — легенда, как можно превратить новости Первого канала в такую фигню?!».Эрнст долго не думая просто перекрыл ей путь не только к своему каналу, но и к нескольким другим.Гордон отметила: «Я жалею об этом, не надо было ругаться с Константином Эрнстом, но в тот момент я не могла заткнуться».Зато этот случай помог Гордон понять, что иногда надо помалкивать: Моя основная проблема в том, что я заткнуться не могу иногда. Мне не надо было ругаться с одним из самых влиятельных людей в телике и в политике в том числе».