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Катя Гордон призналась, что жалеет о конфликте с Константином Эрнстом

Вчера, 17:30
Катя Гордон поведала Юлии Меньшовой, что сильно сожалеет о конфликте, который случился у не с Константином Эрнстом.

Катя Гордон призналась, что жалеет о конфликте с Константином Эрнстом
И если раньше она мелькала на популярных телеканалах, то все это прекратилось именно после ее слов генеральному директору первого канала.

Катя Гордон призналась, что жалеет о конфликте с Константином Эрнстом


Правозащитница вспомнила, как все было: «Я обратилась к Константину, сказала: Слушайте, ну вы крутой, вы — история, вы — легенда, как можно превратить новости Первого канала в такую фигню?!».

Эрнст долго не думая просто перекрыл ей путь не только к своему каналу, но и к нескольким другим.

Катя Гордон призналась, что жалеет о конфликте с Константином Эрнстом


Гордон отметила: «Я жалею об этом, не надо было ругаться с Константином Эрнстом, но в тот момент я не могла заткнуться».

Зато этот случай помог Гордон понять, что иногда надо помалкивать: Моя основная проблема в том, что я заткнуться не могу иногда. Мне не надо было ругаться с одним из самых влиятельных людей в телике и в политике в том числе».

Катя Гордон призналась, что жалеет о конфликте с Константином Эрнстом

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Ключевые слова: julianews, Катя Гордон

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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