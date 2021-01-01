Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

"Тяжелейший труд": Иосиф Пригожин сравнил работу артистов и шахтеров

Вчера, 17:09
Иосиф Пригожин уже начал порядком раздражать общественность своими рассуждениями о том, как же трудно приходится работникам сферы шоу-бизнеса и как они, бедные, страдают из-за коронавирусных ограничений, по причине которых отменяются многие концерты.

"Тяжелейший труд": Иосиф Пригожин сравнил работу артистов и шахтеров
Но в последнем своем высказывании продюсер явно перегнул палку. Он громко заявил на всю страну о том, что быть артистом так же тяжело, как работать на шахте.

"Тяжелейший труд": Иосиф Пригожин сравнил работу артистов и шахтеров


Супруг Валерии отметил: «Я очевидец многих ситуаций. Вижу, что артисты пашут как проклятые. Если вы думаете, что они надевают нарядный костюм и чем-то отличаются от шахтеров или строителей, то вы ошибаетесь. Артист не спит ночами, гастролирует. Рискует своей жизнью, живет в разных часовых поясах. Всю жизнь в самолете, в дороге».

"Тяжелейший труд": Иосиф Пригожин сравнил работу артистов и шахтеров


Иосиф добавил, что эти люди, которых мы видим на экранах, месяцами не видят своих семей и вообще их жизнь похожа на сюжет из мультфильма «Бременские музыканты».

На все эти гневные речи Пригожина понесло после слов Марии Голубкиной о том, что она не считает труд некоторых артистов чрезмерно сложным и тяжелым.

В заключение он добавил: «Это тяжелейший адский труд. Вот вы в шахте. Утром ушли на работу — вечером пришли. Так же и с артистом. Только артист не дома по выходным. У него круглосуточная работа. Это очень трудные деньги».

"Тяжелейший труд": Иосиф Пригожин сравнил работу артистов и шахтеров

← «Я владею компанией стоимостью в один миллиард долларов»: Елена Друма ... Катя Гордон призналась, что жалеет о конфликте с Константином Эрнстом →

Ключевые слова: julianews, Иосиф Пригожин

Количество просмотров: 1 261
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
"Они ленивые": Иосиф Пригожин объяснил, почему на новогодних огоньках мало молодых артистов
Иосиф Пригожин высказался о влиянии коронавируса на работу артистов
Иосиф Пригожин считает, что блогеры "отнимают хлеб" у артистов
Иосиф Пригожин жёстко ответил на критику певицы Валерии
Анастасия Волочкова сошлась со своим бывшим возлюбленным Не успела Анастасия Волочкова расстаться со своим Сережей, как на ее диване уже сидит другой мужчина.
Иосиф Пригожин высказался об Ольге Бузовой Ольгу Бузову не критикует только ленивый, у нее огромное количество поклонников, и столько же хейтеров, которые постоянно смеются над ее творчеством.
Владимир Жириновский госпитализирован Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу столицы.
Моргенштерн переехал из России Моргенштерн все чаще принялся ездить в Арабские Эмираты со своей молодой женой.
Что Людмила Поргина сказала о матери Ольги Бузовой В студии шоу «Звезды сошлись» Людмила Поргина серьезно поссорилась с матерью Ольги Бузовой на тему талантов ее дочери.
Как Федор Кудряшов отреагировал на новости о романе его жены и Курбана Омарова Вчера вечером была рассекречена настоящая возлюбленная Курбана Омарова.
Катя Гордон призналась, что жалеет о конфликте с Константином Эрнстом Катя Гордон поведала Юлии Меньшовой, что сильно сожалеет о конфликте, который случился у не с Константином Эрнстом.
"Тяжелейший труд": Иосиф Пригожин сравнил работу артистов и шахтеров Иосиф Пригожин уже начал порядком раздражать общественность своими рассуждениями о том, как же трудно приходится работникам сферы шоу-бизнеса и как они, бедные, страдают из-за коронавирусных ограничений, по причине которых отменяются многие концерты.
«Я владею компанией стоимостью в один миллиард долларов»: Елена Друма сделала необычную венчурную инвестицию в Кремниевой долине Лена Друма сейчас живёт и проходит обучение в Кремниевой долине в США.
Почему Жанна Бадоева развелась с Аланом Бадоевым Жанна и Алан Бадоевы развелись в 2012 году, у них есть двое общих детей.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.