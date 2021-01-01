"Тяжелейший труд": Иосиф Пригожин сравнил работу артистов и шахтеров

Но в последнем своем высказывании продюсер явно перегнул палку. Он громко заявил на всю страну о том, что быть артистом так же тяжело, как работать на шахте.Супруг Валерии отметил: «Я очевидец многих ситуаций. Вижу, что артисты пашут как проклятые. Если вы думаете, что они надевают нарядный костюм и чем-то отличаются от шахтеров или строителей, то вы ошибаетесь. Артист не спит ночами, гастролирует. Рискует своей жизнью, живет в разных часовых поясах. Всю жизнь в самолете, в дороге».Иосиф добавил, что эти люди, которых мы видим на экранах, месяцами не видят своих семей и вообще их жизнь похожа на сюжет из мультфильма «Бременские музыканты».На все эти гневные речи Пригожина понесло после слов Марии Голубкиной о том, что она не считает труд некоторых артистов чрезмерно сложным и тяжелым.В заключение он добавил: «Это тяжелейший адский труд. Вот вы в шахте. Утром ушли на работу — вечером пришли. Так же и с артистом. Только артист не дома по выходным. У него круглосуточная работа. Это очень трудные деньги».