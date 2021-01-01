«Я владею компанией стоимостью в один миллиард долларов»: Елена Друма сделала необычную венчурную инвестицию в Кремниевой долине

В своих сториз Елена частенько раскрывает подписчикам секреты крупнейших компаний, делится серьезными мыслями, но в жизни может немного похулиганить.Например, недавно она решила повторить трюк из популярного телешоу «Орла и решки» и закопала на территории долины бутылку со стодолларовой купюрой.Правда, цель была не привлечь туристов в Кремниевую долину, а обозначить для себя самой цель на ближайшее будущее.На купюре написано: «Я владею компанией стоимостью в один миллиард долларов». Ведь, по словам Лены, ничто так не украшает женщину, как большие деньги.О местонахождении спрятанной купюры Лена, конечно, не рассказала, но намекнула, что бутылка закопана недалеко от одного из знаковых мест Кремниевой долины.