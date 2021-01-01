«Я владею компанией стоимостью в один миллиард долларов»: Елена Друма сделала необычную венчурную инвестицию в Кремниевой долине

Например, недавно она решила повторить трюк из популярного телешоу «Орла и решки» и закопала на территории долины бутылку со стодолларовой купюрой.
Правда, цель была не привлечь туристов в Кремниевую долину, а обозначить для себя самой цель на ближайшее будущее.
На купюре написано: «Я владею компанией стоимостью в один миллиард долларов». Ведь, по словам Лены, ничто так не украшает женщину, как большие деньги.
О местонахождении спрятанной купюры Лена, конечно, не рассказала, но намекнула, что бутылка закопана недалеко от одного из знаковых мест Кремниевой долины.