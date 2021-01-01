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«Я владею компанией стоимостью в один миллиард долларов»: Елена Друма сделала необычную венчурную инвестицию в Кремниевой долине

Вчера, 16:11
Лена Друма сейчас живёт и проходит обучение в Кремниевой долине в США.

«Я владею компанией стоимостью в один миллиард долларов»: Елена Друма сделала необычную венчурную инвестицию в Кремниевой долине
В своих сториз Елена частенько раскрывает подписчикам секреты крупнейших компаний, делится серьезными мыслями, но в жизни может немного похулиганить.

Например, недавно она решила повторить трюк из популярного телешоу «Орла и решки» и закопала на территории долины бутылку со стодолларовой купюрой.

Правда, цель была не привлечь туристов в Кремниевую долину, а обозначить для себя самой цель на ближайшее будущее.
На купюре написано: «Я владею компанией стоимостью в один миллиард долларов». Ведь, по словам Лены, ничто так не украшает женщину, как большие деньги.

О местонахождении спрятанной купюры Лена, конечно, не рассказала, но намекнула, что бутылка закопана недалеко от одного из знаковых мест Кремниевой долины.

«Я владею компанией стоимостью в один миллиард долларов»: Елена Друма сделала необычную венчурную инвестицию в Кремниевой долине

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Ключевые слова: Елена Друма

Количество просмотров: 1 560
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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