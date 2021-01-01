Виктория Боня заявила, что Ксения Собчак принимала запрещенные вещества

Она проходила обряд ауаяски, лечилась кровопусканием, а недавно отведала кактус Сан-Педро, имеющий наркотические свойства. Последнее не смогла проигнорировать Ксения Собчак и в своем выпуске "Осторожно новости" заявила, что Боне следует обратиться к врачам.Виктория тоже молчать не стала и сообщила, что у Ксении и самой нос в пушку, точнее в порошке."Я услышала серьезные обвинения в свой адрес. Оказывается, я наркоманка. Знаете, когда Собчак в последний раз звонила мне, она спрашивала, где достать белый порошок. Я об этом никогда не говорила, но знала, что эта информация пригодится. Белый порошок, который употребляла Собчак, очень сильно влияет на сердце и сосуды, приводит к отмиранию клеток мозга", - заявила бывшая участница "Дом-2".Чтобы доказать свою чистоту Виктория готова сдать волосы на анализ и то же самое предлагает сделать своей обидчице.