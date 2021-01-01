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Виктория Боня заявила, что Ксения Собчак принимала запрещенные вещества

Вчера, 16:17
Виктория Боня известна своей любовью к странным процедурам.

Виктория Боня заявила, что Ксения Собчак принимала запрещенные вещества
Она проходила обряд ауаяски, лечилась кровопусканием, а недавно отведала кактус Сан-Педро, имеющий наркотические свойства. Последнее не смогла проигнорировать Ксения Собчак и в своем выпуске "Осторожно новости" заявила, что Боне следует обратиться к врачам.

Виктория Боня заявила, что Ксения Собчак принимала запрещенные вещества


Виктория тоже молчать не стала и сообщила, что у Ксении и самой нос в пушку, точнее в порошке.

"Я услышала серьезные обвинения в свой адрес. Оказывается, я наркоманка. Знаете, когда Собчак в последний раз звонила мне, она спрашивала, где достать белый порошок. Я об этом никогда не говорила, но знала, что эта информация пригодится. Белый порошок, который употребляла Собчак, очень сильно влияет на сердце и сосуды, приводит к отмиранию клеток мозга", - заявила бывшая участница "Дом-2".

Виктория Боня заявила, что Ксения Собчак принимала запрещенные вещества


Чтобы доказать свою чистоту Виктория готова сдать волосы на анализ и то же самое предлагает сделать своей обидчице.

Виктория Боня заявила, что Ксения Собчак принимала запрещенные вещества


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Ключевые слова: julianews, Виктория Боня, Ксения Собчак

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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