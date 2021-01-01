Речь идет о Душане Влаховиче, который совсем недавно перебрался из «Фиорентины» в «Ювентус». Серб уже отметился забитым голом в своей новой команде. Сделать прогноз на то, что игрок по итогам сезона станет лучшим бомбардиром Серии А, можно во многих европейских и российских букмекерских компаниях. Подробнее почитать о том, как платить налоги на выигрыш в 2022 году, можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».
Душан Влахович стал настоящим откровением в прошлом сезоне итальянского первенства по футболу. Сербский футболист смог наколотить 21 мяч за весь чемпионат, став один из лучших бомбардиров. В этом сезоне 22-летний футболист продолжил забивать голы пачками, поэтому мгновенно превратился в одну из главных звезд Серии А. По мере увеличения популярности Душана, стал увеличиваться интерес к нему со стороны грандов европейского футбола. Главным претендентом на спортсмена долго являлся лондонский «Арсенал».
Но затем многие авторитетные издания Италии стали говорить о заинтересованности «Ювентуса» в услугах нападающего. Это сильно разозлило болельщиков «Фиорентины», которые стали оскорблять игрока в социальных сетях и вывешивать злостные баннеры. Влаховичу даже пришлось прибегнуть к услугам полиции, которая охраняла дом футболиста.
В итоге переход Душана в «Ювентус» все же состоялся за 70 миллионов евро. Сам футболист получил значительное увеличение заработной платы. Вместе с этим игрок стал самым ненавистным человеком во всей Флоренции.
Восходящая звезда итальянского футбола перешла в «Ювентус» и попал под шквал критики
Сегодня, 10:02
Болельщики «Фиорентины» угрожают игроку и высказывают оскорбительные реплики в его адрес.
← ЧТо Мария Голубкина сказала о Ксении Собчак
Ключевые слова: Душан Влахович
Количество просмотров: 793
Количество просмотров: 793
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: Пресс-служба
Поделись с друзьями:
Автор фото: Пресс-служба
Поделись с друзьями:
Восходящая звезда итальянского футбола перешла в «Ювентус» и попал под шквал критики Болельщики «Фиорентины» угрожают игроку и высказывают оскорбительные реплики в его адрес.
ЧТо Мария Голубкина сказала о Ксении Собчак Мария Голубкина не осталась в стороне от конфликта между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак.
Наташа Королева заявила, что отдала Игорю Николаеву свою квартиру Певица Наташа Королева пообщалась с журналистами и ответила на интересующие их вопросы.
Анна Семенович сделала пластическую операцию Анна Семенович все собиралась к хирургу, чтобы сделать себя более худой.
Лидия Федосеева-Шукшина планирует вернуться в пансионат для пожилых Руководство элитного пансионата для пожилых людей «Идиллия» и подумать не могло, чем обернётся для них приезд в учреждение Леонида Куравлева.
Кто заменит Александра Маслякова на посту ведущего КВН Ранее сообщалось, что Александр Масляков ушел из КВН, где работал ведущим очень много лет.
Как Алек Болдуин прокомментировал выступление фигуристки Камилы Валиевой Алек Болдуин прокомментировал в Инстаграм выступление российской фигуристки Камилы Валиевой.
"Я тоже оказалась жертвой": Анастасия Волочкова высказалась о Ксении Собчак Анастасия Волочкова не смогла упустить возможности и прокомментировала поступок Сергея Шнурова и его песню, в которой тот упоминает Ксению Собчак в нелестном свете.
Катя Гордон рассказала, какие алименты Дмитрий Тарасов платит старшей дочери Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отчаянно боролись за справедливость, пытаясь снизить размер алиментов для его старшей дочери Ангелины.