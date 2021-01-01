Восходящая звезда итальянского футбола перешла в «Ювентус» и попал под шквал критики

"Я тоже оказалась жертвой": Анастасия Волочкова высказалась о Ксении Собчак

Анастасия Волочкова не смогла упустить возможности и прокомментировала поступок Сергея Шнурова и его песню, в которой тот упоминает Ксению Собчак в нелестном свете.