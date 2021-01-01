Кто заменит Александра Маслякова на посту ведущего КВН

Появилась информация, что он якобы повторно заболел коронавирусом и не может работать.Очень оперативно руководство Первого канала нашло ему замену. Высшую лигу будет теперь вести Дмитрий Нагиев. С юмором у него вроде как полный порядок, так что оплошать прапорщик Задов не должен.О том, что кандидатура достойная и «не из чужих», Масляков сам сказал в обращении к поклонникам. Актер ранее сидел в жюри КВН начиная с 2011 года. Видимо, его уже посвятили в работу и доверили вести юмористическую игру.Напомним, что публика в последнее время недовольна программой. Многие зрители критикуют несмешные шутки и сравнивают Клуб веселых и находчивых с более интересными шоу типа «Игра» и «Comedy Club».