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Кто заменит Александра Маслякова на посту ведущего КВН

Вчера, 18:51
Ранее сообщалось, что Александр Масляков ушел из КВН, где работал ведущим очень много лет.

Кто заменит Александра Маслякова на посту ведущего КВН
Появилась информация, что он якобы повторно заболел коронавирусом и не может работать.

Кто заменит Александра Маслякова на посту ведущего КВН


Очень оперативно руководство Первого канала нашло ему замену. Высшую лигу будет теперь вести Дмитрий Нагиев. С юмором у него вроде как полный порядок, так что оплошать прапорщик Задов не должен.

Кто заменит Александра Маслякова на посту ведущего КВН


О том, что кандидатура достойная и «не из чужих», Масляков сам сказал в обращении к поклонникам. Актер ранее сидел в жюри КВН начиная с 2011 года. Видимо, его уже посвятили в работу и доверили вести юмористическую игру.

Напомним, что публика в последнее время недовольна программой. Многие зрители критикуют несмешные шутки и сравнивают Клуб веселых и находчивых с более интересными шоу типа «Игра» и «Comedy Club».

Кто заменит Александра Маслякова на посту ведущего КВН

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Ключевые слова: julianews, Александр Масляков, Дмитрий Нагиев

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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