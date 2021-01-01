"Я тоже оказалась жертвой": Анастасия Волочкова высказалась о Ксении Собчак

Балерина, которой мало своих проблем, видимо хочет нарваться еще на одну. Она поддержала музыканта и отметила, что относительно журналистки тот совершенно прав. Личность она гадкая и постоянно унижает окружающих.Именно это, и еще многое другое имел в виду лидер группы «Ленинград», когда объяснял, зачем ему понадобилось высмеивать бывшую подругу в песне.Артистка добавила: «Я в своё время тоже оказалась жертвой её бесстыдства, полнейшей бестактности и невежества, когда впустила её в свой дом».Тогда балерина дала Ксении интервью и вспомнила, что была очень неприятно удивлена «подставой» от Собчак. Кроме того, все понят, что между женщинами произошел конфликт из-за миллионера Вячеслава Лейбмана, которого они не смогли поделить.Артистка выразила признательность Сергею за то, что он поднял эту тему и высказал свое мнение в песне.Подписчики поддержали Волочкову и отметили, что она все правильно сказала и ведущая заслужила к себе такое отношение.