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"Я тоже оказалась жертвой": Анастасия Волочкова высказалась о Ксении Собчак

Вчера, 18:35
Анастасия Волочкова не смогла упустить возможности и прокомментировала поступок Сергея Шнурова и его песню, в которой тот упоминает Ксению Собчак в нелестном свете.

"Я тоже оказалась жертвой": Анастасия Волочкова высказалась о Ксении Собчак
Балерина, которой мало своих проблем, видимо хочет нарваться еще на одну. Она поддержала музыканта и отметила, что относительно журналистки тот совершенно прав. Личность она гадкая и постоянно унижает окружающих.

"Я тоже оказалась жертвой": Анастасия Волочкова высказалась о Ксении Собчак


Именно это, и еще многое другое имел в виду лидер группы «Ленинград», когда объяснял, зачем ему понадобилось высмеивать бывшую подругу в песне.

Артистка добавила: «Я в своё время тоже оказалась жертвой её бесстыдства, полнейшей бестактности и невежества, когда впустила её в свой дом».

"Я тоже оказалась жертвой": Анастасия Волочкова высказалась о Ксении Собчак


Тогда балерина дала Ксении интервью и вспомнила, что была очень неприятно удивлена «подставой» от Собчак. Кроме того, все понят, что между женщинами произошел конфликт из-за миллионера Вячеслава Лейбмана, которого они не смогли поделить.

Артистка выразила признательность Сергею за то, что он поднял эту тему и высказал свое мнение в песне.

Подписчики поддержали Волочкову и отметили, что она все правильно сказала и ведущая заслужила к себе такое отношение.

"Я тоже оказалась жертвой": Анастасия Волочкова высказалась о Ксении Собчак

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова, Ксения Собчак, julianews

Количество просмотров: 2 145
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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