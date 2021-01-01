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«Вы такие гламурные»: Алла Довлатова удивилась при встрече с ребятами из групп СПБ!

Вчера, 11:59
На днях Никита и Сергей стали гостями на «Русском радио».

«Вы такие гламурные»: Алла Довлатова удивилась при встрече с ребятами из групп СПБ!
Группу СПБ! знают и любят, как простых ребят с района, которые делают настоящую, живую, драйвовую музыку, но их внешний вид в студии «Русского радио» удивил даже видавшую виды Аллу Довлатову.

- На сцене вы в спортивных костюмах, словно только что с тренировки пришли, а ко мне в студию пришли такие гламурные, - заметила Алла.

Ребята отлично пообщались, рассказали о своем творчестве, послушали новый трек «Миллионы огней», а потом перешли к блиц-опросу от ведущей.

«Вы такие гламурные»: Алла Довлатова удивилась при встрече с ребятами из групп СПБ!


Вопрос о том, сколько женщин для мужчины много, поначалу сбил с толку солиста группы Никиту Новикова.
- Вот это да! - растерялся он. - Пусть будет одна!
Следующий вопрос от Аллы Довлатовой был еще интересней: сколько времени нужно, чтобы соблазнить девушку.
- Мгновение! – поспешил ответить фронтмен, - всего лишь один взгляд!
При этом Никита так страстно взглянул на Аллу Довлатову, что даже смутилась и покраснела.

А дальше были танцы. Алла и Никита зажгли под новую песню «Миллионы огней» и передали большой привет Юлии Савичевой, с которой и был записан этот дуэт.

«Вы такие гламурные»: Алла Довлатова удивилась при встрече с ребятами из групп СПБ!


Уже после эфира ребята рассказали, что сами получают удовольствие от той музыки, которую исполняют – именно поэтому такая активность на сцене, что ни выступление, то зажигательное шоу.

- Стиль, в котором мы играем, мы придумали ещё 10 лет назад. Название ему рашн-гоп-хардкор или ска-поп-шансон. В любом случае, словами сложно описать. Это проще услышать. Стиль и манера не навязаны модой или временем. Нам действительно нравится играть такую музыку. Это некое состояние души!

«Вы такие гламурные»: Алла Довлатова удивилась при встрече с ребятами из групп СПБ!

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: instagram

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