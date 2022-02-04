На Гоар Аветися подали в суд

Но те, кто купил курс, так и не дождались никакого обучения потому, что все уроки несколько раз переносились.Недовольная покупательница пояснила: «Сначала старт был 1 декабря, потом выяснилось, что 1 января, 23 января, 1 февраля. Я ждала, ждала. Наступило 1 февраля, доступа так и нет. Теперь мне говорят, что обучение начнется с 23 февраля. Она была моим кумиром, я стремилась участвовать в ее марафонах, что-то выиграть. Я хотела открыть свою школу. Пока переносился этот курс, я это сделала без Гоар».Девушка полностью разочарована в визажисте и считает ее мошенницей, которая отмывает большие деньги обманом.Она написала жалобу в Роспотребнадзор, подала в суд на Аветисян и требует вернуть ей деньги. Ранее были попытки решить все мирным путем, но подписчице отказали.