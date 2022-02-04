"Раздражают такие": Сергей Шнуров объяснил, почему выпустил песню о Ксении Собчак

В частности, он не только высмеял её бизнесы, но и заявил, что сына она родила вовсе не от Виторгана. Журналистка, а также её мужики Виторган и Богомолов были в ярости. Каждый успел высказаться и упрекнуть музыканта в недостойном поведении. Ну а теперь взял речь и он сам, объяснив, к чему вообще вся эта история.«Все выговорились? Успокоились? Теперь минуту внимания, и я объясняю зачем сделал клип. Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна — типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им все позволено. И вот, пользуясь ее же «журналистскими» приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего», - рассуждает Шнуров.В заключении он добавил, что своим поступком показал истинное отношение Собчак к окружающим её людям.«Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна. Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке. Залезть в прикроватную тумбочку к условной Волочковой. Потрогать горяченькое. Вырвать телефон у Успенской. Задать вопрос Чулпан. Тонко? Творчески? Вам не понравилось, когда так с вами. Понимаю. Потому что это правда мерзко. В вашем деликатном ответе, (да, о ее деликатности можно написать много песен) я увидел то, что вы обычно испускаете — манерное притворство и, ну куда ж без них, кричащие ярлыки и интеллигентное хамство. Что ж... Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад», - высказался Сергей Шнуров.В комментариях многие поддержали артиста, а кроме того снова заметили, что Платон, все же, похож на Капкова, что ни говори.