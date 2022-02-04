Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Сколько стоит новая машина Курбана Омарова

04.02.22 / 16:33
Все с издёвкой называют Курбана Омарова «успешным бизнесменом», но оказывается, что деньжата у него и правда имеются.

Сколько стоит новая машина Курбана Омарова
Так, вчера бывший муж Ксении Бородиной посетил автосалон Mercedes, где приобрёл автомобиль стоимостью 30 миллионов рублей. В блоге Омаров похвастался своим приобретением.

Сколько стоит новая машина Курбана Омарова


Курбан Омаров, в обществе новой подружки, купил автомобиль за 30 миллионов рублей

«Получается, я купил себе «Майбах» из-за того, что «ремонт сам себя не сделает». Пойду искать работу, пока ребята оформляют машину», - с иронией высказался мужчина.

Сколько стоит новая машина Курбана Омарова


К слову, сразу после развода с телеведущей, Курбан прикупил себе квартиру, в которой теперь делает ремонт.

Кстати, в автосалон Омаров пришёл в компании бывшей невесты нынешнего ухажёра Ксении Бородиной Трофима, косметолога Виолетты. Ранее она делилась с подписчиками, что с бизнесменом пока не состоит в отношениях, так как ей нужно получше его узнать.

Сколько стоит новая машина Курбана Омарова

← Анастасия Куишина сообщила, что стала мамой Какую пенсию получает Юрий Николаев →

Ключевые слова: julianews, Курбан Омаров

Количество просмотров: 2 938
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Курбан Омаров ответил Ксении Бородиной
Курбан Омаров ответил на слова о своих изменах Ксении Бородиной
Курбан Омаров гордится доходами Ксении Бородиной
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров выпустил аудио-книгу, наполненную "охами-вздохами"
«Вы такие гламурные»: Алла Довлатова удивилась при встрече с ребятами из групп СПБ! На днях Никита и Сергей стали гостями на «Русском радио».
Сиенна Миллер подтвердила роман с Оли Грином Актриса Сиенна Миллер встречается с Оли Грином, который моложе её на 15 лет.
Беременная Рианна показала новое фото с округлившимся животом Певица Рианна и её бойфренд A$AP Rocky готовятся к рождению первенца.
На Гоар Аветися подали в суд Гоар Аветисян создала в прошлом году онлайн-курс по макияжу «Бьюти-спец 2.0» и пообещала всем желающим профессиональное обучение.
"Раздражают такие": Сергей Шнуров объяснил, почему выпустил песню о Ксении Собчак Несколько дней назад Сергей Шнуров выпустил скандальное творение, в котором прошёлся по Ксении Собчак.
"Подлец": Лидия Федосеева Шукшина разозлилась на Бари Алибасова-младшего Сын Бари Алибасова неплохо пиарится на имени подруги своего отца.
Анастасия Макеева призналась, что Роману Малькову живется с ней нелегко Анастасия Макеева души не чает в своём четвёртом по счету короле и господине, Романе Малькове.
Какую пенсию получает Юрий Николаев Сейчас стало актуальным среди пожилых артистов и знаменитостей критиковать пенсию.
Сколько стоит новая машина Курбана Омарова Все с издёвкой называют Курбана Омарова «успешным бизнесменом», но оказывается, что деньжата у него и правда имеются.
Анастасия Куишина сообщила, что стала мамой На самом деле, о том, что экс участница проекта Дом 2 и бывшая подруга Гуфа Анастасия Киушкина беременна, стало известно еще год назад.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.