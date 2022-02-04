Сколько стоит новая машина Курбана Омарова

Так, вчера бывший муж Ксении Бородиной посетил автосалон Mercedes, где приобрёл автомобиль стоимостью 30 миллионов рублей. В блоге Омаров похвастался своим приобретением.Курбан Омаров, в обществе новой подружки, купил автомобиль за 30 миллионов рублей«Получается, я купил себе «Майбах» из-за того, что «ремонт сам себя не сделает». Пойду искать работу, пока ребята оформляют машину», - с иронией высказался мужчина.К слову, сразу после развода с телеведущей, Курбан прикупил себе квартиру, в которой теперь делает ремонт.Кстати, в автосалон Омаров пришёл в компании бывшей невесты нынешнего ухажёра Ксении Бородиной Трофима, косметолога Виолетты. Ранее она делилась с подписчиками, что с бизнесменом пока не состоит в отношениях, так как ей нужно получше его узнать.