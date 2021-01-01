Директор Софии Ротару рассказала, почему у певицы тряслись руки на сцене

Она стала участницей фестиваля «Песня года». Публика с восторгом приняла певицу, исполнившую сразу две песни. На концерте 74-летняя Ротару выглядела как всегда молодо и ярко. Но некоторые отметили, что за период пандемии она слегка поправилась.Ну а кроме того, на сцене у неё заметно тряслись руки. В прошлом году поползли слухи о том, что у артистки диагностировали начальную стадию болезни Паркинсона. Хотя, никаких доказательств этому нет.Директор Ротару рассказала, что у Софии Михайловны действительно присутствует тремор в руках, но это только во время выступлений, так как выход на сцену для неё всегда очень волнителен. Якобы, это наблюдалось и раньше, в молодости, а с возрастом стало более заметным.Тем не менее, преданные фанаты, а некоторые из них только ради Ротару приехали на «Песню года» из других городов, завалили её цветами, так, что пришлось задействовать небольшой грузовик, чтобы их вывезти.