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Директор Софии Ротару рассказала, почему у певицы тряслись руки на сцене

Сегодня, 00:24
Впервые за долгое время, София Ротару приняла участие в большом концерте в России.

Директор Софии Ротару рассказала, почему у певицы тряслись руки на сцене
Она стала участницей фестиваля «Песня года». Публика с восторгом приняла певицу, исполнившую сразу две песни. На концерте 74-летняя Ротару выглядела как всегда молодо и ярко. Но некоторые отметили, что за период пандемии она слегка поправилась.

Директор Софии Ротару рассказала, почему у певицы тряслись руки на сцене


Ну а кроме того, на сцене у неё заметно тряслись руки. В прошлом году поползли слухи о том, что у артистки диагностировали начальную стадию болезни Паркинсона. Хотя, никаких доказательств этому нет.

Директор Софии Ротару рассказала, почему у певицы тряслись руки на сцене


Директор Ротару рассказала, что у Софии Михайловны действительно присутствует тремор в руках, но это только во время выступлений, так как выход на сцену для неё всегда очень волнителен. Якобы, это наблюдалось и раньше, в молодости, а с возрастом стало более заметным.

Тем не менее, преданные фанаты, а некоторые из них только ради Ротару приехали на «Песню года» из других городов, завалили её цветами, так, что пришлось задействовать небольшой грузовик, чтобы их вывезти.

Директор Софии Ротару рассказала, почему у певицы тряслись руки на сцене

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Ключевые слова: julianews, София Ротару

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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