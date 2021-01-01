На Филиппа Киркорова завели 90 административных дел

К счастью, Филипп Бедросович никого не убил, не покалечил и в хищениях государственных ценностей замечен не был.Дело в том, что на любителя быстрой езды и парковок в неположенном месте завели уже 90 административных дел и хотели бы получить ответ, как и когда Король российской эстрады собирается оплачивать штрафы за все эти правонарушения.Естественно, что сам Киркоров машину не водит, но не отрицает, что личный водитель нарушает правила по его указанию, так как он всегда торопится.Так что, все свои правонарушения Филипп Бедросович оспаривать не собирается, но в суд, конечно, не пойдет. Это дело его адвокатов. Ну, а он потом, наверное, даст указание бухгалтеру все оплатить. Просто странно, почему все это не делается вовремя.