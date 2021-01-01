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"Подкована не хуже": Леван Тодуа поддержал Леру Кудрявцеву после конфликта с Любашей на шоу "Суперстар. Возвращение"

Вчера, 19:15
Певице Любаше не понравилась оценка и критика Леры Кудрявцевой, которая сидит в жюри шоу «Суперстар. Возвращение».

"Подкована не хуже": Леван Тодуа поддержал Леру Кудрявцеву после конфликта с Любашей на шоу "Суперстар. Возвращение"
Артистка принялась громко возмущаться и рассорилась с ведущей, но в итоге вылетела с проекта.

"Подкована не хуже": Леван Тодуа поддержал Леру Кудрявцеву после конфликта с Любашей на шоу "Суперстар. Возвращение"


После того, как судья поставила выступлению 0 баллов, участница обвинила ее в непрофессионализме и напомнила, что она вообще не музыкант.

Леру решили поддержать коллеги и другие личности, которые в курсе последних событий. Одним из них оказался светский обозреватель Леван Тодуа. Он лично знаком с Кудрявцевой и уверен, что та знала, что делала, когда оценивала Любашу.

"Подкована не хуже": Леван Тодуа поддержал Леру Кудрявцеву после конфликта с Любашей на шоу "Суперстар. Возвращение"



В Инстаграм мужчина написал целый пост на эту тему: «Хочу заметить, Лера Кудрявцева более двадцати лет ведёт главные музыкальные концерты и музыкально подкована не хуже Любаши! Я абсолютно согласен с мнением и оценкой Леры! Любаша повела себя некорректно по отношению к члену жюри, это конкурс, критику авторитетного мнения компетентного жюри со стороны участницы шоу считаю неуместной!».

Общество согласно, что артистка крайне некрасиво повела себя. Если ведущую посадили в кресло жюри, значит она разбирается в музыке.

"Подкована не хуже": Леван Тодуа поддержал Леру Кудрявцеву после конфликта с Любашей на шоу "Суперстар. Возвращение"

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Ключевые слова: julianews, Лера Кудрявцева, Любаша

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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