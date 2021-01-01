Сообщил, что записывает песню

Заниматься бизнесом - тут нужен недюжинный ум, а вот шоу-бизнес, где надо открывать рот под автотюн и фонограмму - это Диме очень даже подходит.Похоже, свершилось то, над чем часто смеялась публика - вслед за Олей Бузовой, Тарасов решил запеть. По крайне мере, в своём блоге он сообщил, что сейчас, вот прямо сейчас, едет записывать песню.Что там будет за творение, многодетный отец пока не рассказал, но, видимо, скоро представит свой шедевр на суд публики, которая, с учетом репутации футболиста, обещает быть беспощадной.В свете этих новостей стоит напомнить, что у Дмитрия Тарасова есть хороший знакомый - Александр Тарасов, более известный под псевдонимом T-killah. Многие считают, что мужчины - братья, но нет, они однофамильцы, хотя чем-то похожи даже внешне. Познакомила мужчин, кто бы мог подумать, певица Всея Руси Ольга Бузова. Это подтвердил и сам Александр: "Нас Оля познакомила. После этого мы прямо стали очень плотно общаться. Не знаю, может, из-за фамилии сразу появилось какое-то братство. Да, очень многие до сих пор думают, что мы братья, потому что мы часто обращаемся друг к другу "брат".Саша ещё давно, снимая блоги для Youtube, предлагал Дмитрию поработать в студии. Видимо, на этот раз футболист, наконец, согласился. По крайней мере уже в 2015 году Дима выходил на сцену вместе с T-killah, уверенно держа в руках микрофон и пытаясь что-то петь.