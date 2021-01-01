Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Сообщил, что записывает песню

Сегодня, 16:32
Из большого футбола Дмитрия Тарасова выставили, не зовут его и в депутаты, хотя он в своём блоге регулярно восхваляет правительство, всеми силами намекая, что хочет попасть в этот привилегированный круг.

Сообщил, что записывает песню
Заниматься бизнесом - тут нужен недюжинный ум, а вот шоу-бизнес, где надо открывать рот под автотюн и фонограмму - это Диме очень даже подходит.

Сообщил, что записывает песню


Похоже, свершилось то, над чем часто смеялась публика - вслед за Олей Бузовой, Тарасов решил запеть. По крайне мере, в своём блоге он сообщил, что сейчас, вот прямо сейчас, едет записывать песню.

Что там будет за творение, многодетный отец пока не рассказал, но, видимо, скоро представит свой шедевр на суд публики, которая, с учетом репутации футболиста, обещает быть беспощадной.

Сообщил, что записывает песню


В свете этих новостей стоит напомнить, что у Дмитрия Тарасова есть хороший знакомый - Александр Тарасов, более известный под псевдонимом T-killah. Многие считают, что мужчины - братья, но нет, они однофамильцы, хотя чем-то похожи даже внешне. Познакомила мужчин, кто бы мог подумать, певица Всея Руси Ольга Бузова. Это подтвердил и сам Александр: "Нас Оля познакомила. После этого мы прямо стали очень плотно общаться. Не знаю, может, из-за фамилии сразу появилось какое-то братство. Да, очень многие до сих пор думают, что мы братья, потому что мы часто обращаемся друг к другу "брат".

Саша ещё давно, снимая блоги для Youtube, предлагал Дмитрию поработать в студии. Видимо, на этот раз футболист, наконец, согласился. По крайней мере уже в 2015 году Дима выходил на сцену вместе с T-killah, уверенно держа в руках микрофон и пытаясь что-то петь.

Сообщил, что записывает песню

← Егор Крид записал трек про игру PUBG Mobile и стал её амбассадором Умерла Нина Ургант →

Ключевые слова: julianews, Дмитрий Тарасов

Количество просмотров: 1 157
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Ольга Бузова сообщила, что простила Дмитрия Тарасова
Дмитрий Тарасов сообщил, что у него нет возможности общаться со старшей дочерью
Ольга Бузова сообщила, что не держит обиды на Дмитрия Тарасова
Анастасия Костенко познакомила Дмитрия Тарасова с младшей сестрой
Дарья Донцова прокомментировала слухи о том, что не сама пишет свои книги Писательница Дарья Донцова огорошила поклонников, озвучив свою годовую «книжную норму».
Никита Пресняков задолжал налоговой Список звездных неплательщиков страны постоянно пополняется новыми знаменитостями.
Рассел Кроу планируется сделать липосакцию Некогда красавчик Рассел Кроу сегодня уже не может похвастаться атлетической фигурой.
Тимати признался, что врал Анастасии Решетовой и Алене Шишковой Тимати принял участие в программе «Я тебе не верю».
Агата Муцениеце заявила, что хочет усыновить ребенка Когда Агата Муцениеце и Павел Прилучный были в браке, актёр хотел взять ребёнка из Детдома, однако экс-супруга отказывалась от этой затеи.
Умерла Нина Ургант Сегодня умерла 92-летняя Нина Ургант.
Сообщил, что записывает песню Из большого футбола Дмитрия Тарасова выставили, не зовут его и в депутаты, хотя он в своём блоге регулярно восхваляет правительство, всеми силами намекая, что хочет попасть в этот привилегированный круг.
Егор Крид записал трек про игру PUBG Mobile и стал её амбассадором Популярный российский автор песен и исполнитель Егор Крид выпустил новую песню про PUBG Mobile
«Каждый год мы ищем новые формы и решения»: Диляра Атамуратова рассказала об иммерсивной вечеринки Inside Party На одну ночь залы загородной усадьбы стали резиденцией загадочного учёного.
Кто подал в суд на Игоря Крутого Владелец «Русской медиагруппы» и отец орденоносца Юркисса Владимир Киселев и композитор Игорь Крутой давно не ладят.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.