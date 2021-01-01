Егор Крид записал трек про игру PUBG Mobile и стал её амбассадором

PlayerUnknown’s Battlegrounds представляет собой многопользовательский онлайн-шутер в жанре королевской битвы. Сегодня PUBG также является популярной кибердисциплиной, по которой проходят международные турниры. Скачав на Android приложение Fonbet, можно сделать ставки на результаты ивентов.
Трек Крида, посвящённый игре, называется COSMOBOY. В песне слышны разнообразные звуки из PUBG, а в тексте присутствует сленг, распространённый в геймерской среде. 26 ноября поклонники певца увидели и официальный клип на новый трек.
Егор также официально стал амбассадором шутера. Ранее артист увлёкся играми и всем, что связано с индустрией гейминга. У него появились каналы на платформах YouTube и Twitch, где выходят стримы Крида и совместные видео с популярными стримерами и успешными киберспортсменами.
Ранее Егор выпустил ещё один трек на игровую тематику, получивший название GTA. Выход песни был приурочен к запуску Кридом своего игрового сервера в GTA Online, экшене от студии Rockstar Games.