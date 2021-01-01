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Егор Крид записал трек про игру PUBG Mobile и стал её амбассадором

Сегодня, 16:27
Популярный российский автор песен и исполнитель Егор Крид выпустил новую песню про PUBG Mobile

Егор Крид записал трек про игру PUBG Mobile и стал её амбассадором
Звёздный артист записал трек в рамках партнёрства с разработчиками игры.

PlayerUnknown’s Battlegrounds представляет собой многопользовательский онлайн-шутер в жанре королевской битвы. Сегодня PUBG также является популярной кибердисциплиной, по которой проходят международные турниры. Скачав на Android приложение Fonbet, можно сделать ставки на результаты ивентов.

Трек Крида, посвящённый игре, называется COSMOBOY. В песне слышны разнообразные звуки из PUBG, а в тексте присутствует сленг, распространённый в геймерской среде. 26 ноября поклонники певца увидели и официальный клип на новый трек.

Егор также официально стал амбассадором шутера. Ранее артист увлёкся играми и всем, что связано с индустрией гейминга. У него появились каналы на платформах YouTube и Twitch, где выходят стримы Крида и совместные видео с популярными стримерами и успешными киберспортсменами.

Ранее Егор выпустил ещё один трек на игровую тематику, получивший название GTA. Выход песни был приурочен к запуску Кридом своего игрового сервера в GTA Online, экшене от студии Rockstar Games.

Егор Крид записал трек про игру PUBG Mobile и стал её амбассадором


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Ключевые слова: Егор Крид

Количество просмотров: 1 495
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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