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«Каждый год мы ищем новые формы и решения»: Диляра Атамуратова рассказала об иммерсивной вечеринки Inside Party

Сегодня, 15:56
На одну ночь залы загородной усадьбы стали резиденцией загадочного учёного.

«Каждый год мы ищем новые формы и решения»: Диляра Атамуратова рассказала об иммерсивной вечеринки Inside Party
Три этажа, тайные комнаты, коридоры, библиотеки, мансарды и лестницы стали ареной ключевых событий в истории альтернативной вселенной до ватерлинии наполнив пространство чувствами и эмоциями.

Безответная любовь и страх самопознания смешались с сомнениями выбора и искушением властью. Каждому гостю предстояло самостоятельно избрать путь и компанию на этот вечер.

«Каждый год мы ищем новые формы и решения»: Диляра Атамуратова рассказала об иммерсивной вечеринки Inside Party


Вот такие правила игры были предложены участникам этой вечеринки, а организатор мероприятия и владелица агентства Amaze Events Диляра Атамуратова в беседе с журналистами дала на этот счет свой комментарий:

«Каждый год мы ищем новые формы и решения, расширяя формат впечатлений. Поэтому идея коллаборации с визионерами жанра Эдвардом Бриони и Владимиром Реннером была неизбежна, так как они - одни из лучших в индустрии perfomance event, и мы уже готовим кое-что интересное на год грядущий»

«Каждый год мы ищем новые формы и решения»: Диляра Атамуратова рассказала об иммерсивной вечеринки Inside Party


В этот вечер гостями и участниками стали экс-солистка Ленинград Алиса Вокс со спутником

«Каждый год мы ищем новые формы и решения»: Диляра Атамуратова рассказала об иммерсивной вечеринки Inside Party


Анастасия Барашкова, музыканты группы Бандэрос,

«Каждый год мы ищем новые формы и решения»: Диляра Атамуратова рассказала об иммерсивной вечеринки Inside Party


Айза Долматова, Helen yes, Эвелина Бледанс,

«Каждый год мы ищем новые формы и решения»: Диляра Атамуратова рассказала об иммерсивной вечеринки Inside Party


Анна Калашникова, Мария Погребняк, Надин Серовски, Татьяна Герман и многие другие.

«Каждый год мы ищем новые формы и решения»: Диляра Атамуратова рассказала об иммерсивной вечеринки Inside Party


Создатели шоу - агентство премиум событий Amaze Events и креативная лаборатория ПерформБюро легко превратили именитых гостей в непосредственных участников действа.

И именно им предстояло быть запертым в клетку со Зверем или спуститься в подземелье воспоминаний, сходить на свидание с самим собой или одним росчерком пера изменить судьбу, это далеко не всё что могли позволить себе гости. Врачеватели чумы, которая поражает уже не тело, но умы и души и результаты экспериментов по созданию идеального человека готовые поделиться каждый своей историей - словом, взглядом, вкусом. Темы героев раскрывались как в деталях оформления и массивах декораций, так и в музыкальной разноплановости пространств.

«Каждый год мы ищем новые формы и решения»: Диляра Атамуратова рассказала об иммерсивной вечеринки Inside Party

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Ключевые слова: Диляра Атамуратова, Amaze Events

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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«Каждый год мы ищем новые формы и решения»: Диляра Атамуратова рассказала об иммерсивной вечеринки Inside Party На одну ночь залы загородной усадьбы стали резиденцией загадочного учёного.
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