«Каждый год мы ищем новые формы и решения»: Диляра Атамуратова рассказала об иммерсивной вечеринки Inside Party

Три этажа, тайные комнаты, коридоры, библиотеки, мансарды и лестницы стали ареной ключевых событий в истории альтернативной вселенной до ватерлинии наполнив пространство чувствами и эмоциями.Безответная любовь и страх самопознания смешались с сомнениями выбора и искушением властью. Каждому гостю предстояло самостоятельно избрать путь и компанию на этот вечер.Вот такие правила игры были предложены участникам этой вечеринки, а организатор мероприятия и владелица агентства Amaze Events Диляра Атамуратова в беседе с журналистами дала на этот счет свой комментарий:«Каждый год мы ищем новые формы и решения, расширяя формат впечатлений. Поэтому идея коллаборации с визионерами жанра Эдвардом Бриони и Владимиром Реннером была неизбежна, так как они - одни из лучших в индустрии perfomance event, и мы уже готовим кое-что интересное на год грядущий»В этот вечер гостями и участниками стали экс-солистка Ленинград Алиса Вокс со спутникомАнастасия Барашкова, музыканты группы Бандэрос,Айза Долматова, Helen yes, Эвелина Бледанс,Анна Калашникова, Мария Погребняк, Надин Серовски, Татьяна Герман и многие другие.Создатели шоу - агентство премиум событий Amaze Events и креативная лаборатория ПерформБюро легко превратили именитых гостей в непосредственных участников действа.И именно им предстояло быть запертым в клетку со Зверем или спуститься в подземелье воспоминаний, сходить на свидание с самим собой или одним росчерком пера изменить судьбу, это далеко не всё что могли позволить себе гости. Врачеватели чумы, которая поражает уже не тело, но умы и души и результаты экспериментов по созданию идеального человека готовые поделиться каждый своей историей - словом, взглядом, вкусом. Темы героев раскрывались как в деталях оформления и массивах декораций, так и в музыкальной разноплановости пространств.