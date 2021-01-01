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Ольга Кодолова предложила Ларису Долину на место Александра Градского в шоу "Голос"

Сегодня, 15:09
Первый канал не может найти замену Александру Градскому в шоу «Голос».

Ольга Кодолова предложила Ларису Долину на место Александра Градского в шоу "Голос"
Лев Лещенко отказался взять на себя эту роль, и пока что достойных так и не нашли. Певица Ольга Кодолова предложила посадить в кресло известную исполнительницу.

Ольга Кодолова предложила Ларису Долину на место Александра Градского в шоу "Голос"


Ольга отметила: «Думаю, что Лариса Долина — как раз один из претендентов, так как она еще и возглавляет кафедру высшего учебного учреждения».

Ольга Кодолова предложила Ларису Долину на место Александра Градского в шоу "Голос"


Она считает, что певица прекрасно справится с обязанностями, она талантлива и сможет стать достойным учителем. Кроме того, наверняка руководство Первого канала сумеет найти такого же опытного мэтра, каким был Градский.

Поэтому стоит рассматривать артистов, у которых есть высшее музыкальное образование, статус, стаж, заслуги и медали. И Долина, по мнению Кодоловой, как раз подходит, потому что все это у нее имеется.

Ольга Кодолова предложила Ларису Долину на место Александра Градского в шоу "Голос"

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Ключевые слова: julianews, Лариса Долина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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