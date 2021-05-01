Валя Карнавал потеряла сознание после концера

После выступления, как и положена для звезд, была организована встреча с поклонниками, но произошло непредвиденное.Девушка в окружении толпы охранников шла по коридору под крики фанатов, внезапно ее ноги подкосились, и она начала падать на пол. Ее успел подхватить один из сопровождающих мужчин. Поднялся шум, секьюрити принялись всех расталкивать, чтобы пройти к выходу с Валей на руках.Оказалось, еще во время выступления Карнавал стойко терпела сильную боли в области лопатки. Но потом организм уже не выдержал, и она лишилась сознания.Поклонники уверены, что тиктокерша не бережет себя, слишком много работает, чем довела себя до изнеможения.