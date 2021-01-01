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Почему Паулина Андреева не ведет Инстаграм

Сегодня, 14:42
Многие знаменитости очень активно ведут блоги в Инстаграм.

Почему Паулина Андреева не ведет Инстаграм
Но вот Паулина Андреева к таким не относится. У нее почти 300 000 подписчиков, но актриса не ведет никаких соцсетей.

Почему Паулина Андреева не ведет Инстаграм


Поклонники хотели бы видеть Паулину чаще и подробнее знать, как она живет, но ей это не нужно. Она предпочитает наслаждаться жизнью без демонстрации.

Почему Паулина Андреева не ведет Инстаграм


Супруга Федора Бондарчука ответила: «Instagram я не веду, потому что не ответила на вопрос — зачем мне это? Безусловно, целью вести соцсеть могут стать финансы, но я зарабатываю деньги другим. Я достаточно крепко озабочена тем, чтобы моя частная жизнь оставалась моей. Не могу себе представить, что демонстрирую, где обедаю, с кем общаюсь, какие витамины пью...».

Андреева вообще не любит распространяться о личной жизни и редко рассказывает какие-то подробности о себе, муже и сыне.

Почему Паулина Андреева не ведет Инстаграм

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Ключевые слова: julianews, Паулина Андреева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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