Почему Паулина Андреева не ведет Инстаграм

Но вот Паулина Андреева к таким не относится. У нее почти 300 000 подписчиков, но актриса не ведет никаких соцсетей.Поклонники хотели бы видеть Паулину чаще и подробнее знать, как она живет, но ей это не нужно. Она предпочитает наслаждаться жизнью без демонстрации.Супруга Федора Бондарчука ответила: «Instagram я не веду, потому что не ответила на вопрос — зачем мне это? Безусловно, целью вести соцсеть могут стать финансы, но я зарабатываю деньги другим. Я достаточно крепко озабочена тем, чтобы моя частная жизнь оставалась моей. Не могу себе представить, что демонстрирую, где обедаю, с кем общаюсь, какие витамины пью...».Андреева вообще не любит распространяться о личной жизни и редко рассказывает какие-то подробности о себе, муже и сыне.