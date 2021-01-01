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"Делаю абсолютно все": Ида Галич рассказала, как помогает стране

Сегодня, 10:28
Ида Галич очень преуспела, хотя и начинала с роликов на Youtube.

"Делаю абсолютно все": Ида Галич рассказала, как помогает стране
Сегодня она успешная бизнесвумен и ведущая с миллионным состоянием. Блогерша решила высказаться относительно уровня бедных и богатых в стране.

"Делаю абсолютно все": Ида Галич рассказала, как помогает стране


В эфире «Европа Плюс» Ида в качестве примера преподнесла себя: «Я из простой семьи, и у нас бывали совершенно разные ситуации. Была и такое, что есть было нечего, Папа у меня во второй чеченской кампании воевал, тяжелые были времена. В Питере папа учился в академии, работал на трех работах, а мама на двух. Все это я прошла».

"Делаю абсолютно все": Ида Галич рассказала, как помогает стране


Потом добавила, что приносит стране пользу: «Сегодня всю работу, которая происходит в рамках моей деятельности, абсолютно все свои сделки я пропускаю через ИП, по белому, плачу определенные налоги. То есть я делаю абсолютно все, чтобы внести свой вклад в развитие страны. И тут надо понимать, что чем больше у нас будет богатых, а не бедных людей — тем все лучше будут жить и, глядя на хороший уровень жизни, будут стремиться к высокому».

Она призналась, что работает с женщинами, которые являются отличными сотрудниками. Но все равно, сегодня в мире все равно присутствует ущемление прав прекрасного пола и это отвратительно.

"Делаю абсолютно все": Ида Галич рассказала, как помогает стране

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Ключевые слова: Ида Галич, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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"Делаю абсолютно все": Ида Галич рассказала, как помогает стране Ида Галич очень преуспела, хотя и начинала с роликов на Youtube.
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