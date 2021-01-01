"Делаю абсолютно все": Ида Галич рассказала, как помогает стране

Сегодня она успешная бизнесвумен и ведущая с миллионным состоянием. Блогерша решила высказаться относительно уровня бедных и богатых в стране.В эфире «Европа Плюс» Ида в качестве примера преподнесла себя: «Я из простой семьи, и у нас бывали совершенно разные ситуации. Была и такое, что есть было нечего, Папа у меня во второй чеченской кампании воевал, тяжелые были времена. В Питере папа учился в академии, работал на трех работах, а мама на двух. Все это я прошла».Потом добавила, что приносит стране пользу: «Сегодня всю работу, которая происходит в рамках моей деятельности, абсолютно все свои сделки я пропускаю через ИП, по белому, плачу определенные налоги. То есть я делаю абсолютно все, чтобы внести свой вклад в развитие страны. И тут надо понимать, что чем больше у нас будет богатых, а не бедных людей — тем все лучше будут жить и, глядя на хороший уровень жизни, будут стремиться к высокому».Она призналась, что работает с женщинами, которые являются отличными сотрудниками. Но все равно, сегодня в мире все равно присутствует ущемление прав прекрасного пола и это отвратительно.