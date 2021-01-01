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Лев Лещенко сообщил, что не согласится заменить Александра Градского на шоу "Голос"

Сегодня, 12:16
В связи со внезапной смертью Александра Градского, теперь создатели шоу «Голос» срочно ищут ему замену, чтобы завершить 10 сезон.

Лев Лещенко сообщил, что не согласится заменить Александра Градского на шоу "Голос"
Продюсеры находятся в трудном положении и не знают, кого пригласить на место мэтра.

Лев Лещенко сообщил, что не согласится заменить Александра Градского на шоу "Голос"


Ходят слухи, что среди кандидатов был и Лев Лещенко, поэтому журналисты обратились с вопросами к нему.

Артист ответил: «Мне не предлагали заменить Александра Градского. А если бы предложили, я никогда бы не занял его место». Он считает, что даже мысль о том, что кто-то может заменить такого великого человека, звучит просто нелепо.

Лев Лещенко сообщил, что не согласится заменить Александра Градского на шоу "Голос"


Есть мнение, что юбилейный сезон можно оставить незаконченным, и не стоит никого искать. Однако Первый канал считает, что стоит закончить 10 сезон в память о Градском. Ведь он жил своей работой и хотел, чтобы она была окончена.

Лев Лещенко сообщил, что не согласится заменить Александра Градского на шоу "Голос"

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Ключевые слова: julianews, Лев Лещенко

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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