Лев Лещенко сообщил, что не согласится заменить Александра Градского на шоу "Голос"

Продюсеры находятся в трудном положении и не знают, кого пригласить на место мэтра.Ходят слухи, что среди кандидатов был и Лев Лещенко, поэтому журналисты обратились с вопросами к нему.Артист ответил: «Мне не предлагали заменить Александра Градского. А если бы предложили, я никогда бы не занял его место». Он считает, что даже мысль о том, что кто-то может заменить такого великого человека, звучит просто нелепо.Есть мнение, что юбилейный сезон можно оставить незаконченным, и не стоит никого искать. Однако Первый канал считает, что стоит закончить 10 сезон в память о Градском. Ведь он жил своей работой и хотел, чтобы она была окончена.