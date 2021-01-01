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Крайне негативно": Анастасия Волочкова высказалась о выступлении Димы Билана в нетрезвом состоянии

Сегодня, 16:37
Казалось, что пьяное выступление Димы Билана на корпоративе уже прокомментировали все желающие.

Крайне негативно": Анастасия Волочкова высказалась о выступлении Димы Билана в нетрезвом состоянии
Тем более певец извинился со слезами на глазах. Но тут высказаться решила еще и Анастасия Волочкова. Кстати, её саму Дана Борисова долго обвиняла в увлечении алкоголем. Но Волочкова не видит оправданию поведения Димы.

Крайне негативно": Анастасия Волочкова высказалась о выступлении Димы Билана в нетрезвом состоянии


"Я крайне негативно отношусь к этой истории, потому что артист должен уважать своего зрителя и выступать достойно перед ним. Конечно, петь с микрофоном в руке под фонограмму в пьяном состоянии - это одно, а делать сложные пируэты и чесать ногами, а не языком - это абсолютно другое. Артисты балета себе никогда не позволяют выходить к людям в нетрезвом виде - это что-то из мира фантастики", - заявила Волочкова в беседе с "Вечерней Москвой".

Крайне негативно": Анастасия Волочкова высказалась о выступлении Димы Билана в нетрезвом состоянии


Она вспомнила, как Билан выступал на концерте в честь её 35-летия и сделала вывод, что петь без алкоголя он все-таки может.

Крайне негативно": Анастасия Волочкова высказалась о выступлении Димы Билана в нетрезвом состоянии

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Волочкова, Дима Билан

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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