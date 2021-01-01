"Это приглашение в невроз": Роза Сябитова считает, что мужчины не хотят строить отношения с некрасивыми женщинами

Ранее она писала о том, почему у невестки со свекровью бывают сложные отношения, потом решила покритиковать современных россиянок за стремление быть независимыми и много работать.На этот раз знаменитая сваха нашла новую тему – отношения с некрасивыми женщинами. На ее взгляд, с такими ни один мужчина не желает водиться.Роза написала, что не стоит заблуждаться, что сильной половине от дамы нужно только тепло, уют и понимание. Им очень даже нужна красота, такая спутница добавляет им «удовольствия от тщеславия». А какая радость от некрасивой, если выйти с ней куда-то?Нормальный взрослый мужик сам способен создать себе уют и комфорт. А если ему и нужна поддержка и понимание, искать у страшной бабы он все это точно не станет.После Свябитова добавила: «И главный аргумент! Мужчины считают, что отношения с некрасивой женщиной – это приглашение в невроз».И сделала заключение: «Вывод: Мужчины выбирают женщин, которые умеют сделать себя красивой и привлекательной, не взирая на исходные данные. Вот эти женщины и есть самые лучшие для отношений и для счастья. Так считают мужчины!».Подписчицы не совсем согласились с таким мнением, многим кажется, что красота – понятие очень индивидуальное и как говорится: «на каждый товар есть свой покупатель».