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"Нужно наказывать": Юрий Лоза высказался о поступке Димы Билана

Сегодня, 13:15
В последнее время Юрий Лоза только и делает, что критикует окружающих.

"Нужно наказывать": Юрий Лоза высказался о поступке Димы Билана
Таким образом он напоминает о себе, а заодно и подливает масла в огонь, давая другим тему для обсуждений.

"Нужно наказывать": Юрий Лоза высказался о поступке Димы Билана


Лоза не удержался и обсудил опозорившегося Диму Билана, который позволил себе сначала напиться, а потом петь на корпоративе в Казахстане.

Юрий считает, что таким артистам, которые позволяют себе употреблять перед работой, вообще нужно закрыть путь на сцену.

"Нужно наказывать": Юрий Лоза высказался о поступке Димы Билана


Сам он никогда не пьет перед выступлениями и не разрешает таких вольностей своей команде: «Я перед концертами своим ребятам даже пиво пить не разрешаю, поскольку нетрезвый музыкант или артист на сцене – это катастрофа. Так быть не должно, это безответственно. Ты ведь, прежде всего, позоришь себя самого. Публика такие косяки не прощает. Как мне кажется, нужно наказывать за подобное».

Автор хита «Плот» считает, что звезды стали позволять себе такие вольности еще по одной причине: «Фонограммы всех расслабили, поскольку человек может быть даже в стельку пьяным, но она все вытащит. Я видел большое количество артистов, которые выходили на сцену вообще невменяемыми, но у них все получалось хорошо, никто даже не мог представить, что они пьяны».

"Нужно наказывать": Юрий Лоза высказался о поступке Димы Билана

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Ключевые слова: julianews, Юрий Лоза, Дима Билан

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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