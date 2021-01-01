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Айза Долматова опубликовала архивные фото с Гуфом

Сегодня, 12:42
Гуф счастлив в отношениях и даже собрался жениться, а вот его бывшая Айза Анохина все никак, вероятно, не может с этим смириться и забыть его.

Айза Долматова опубликовала архивные фото с Гуфом
Только недавно она даже смеялась, когда услышала о грядущей свадьбе рэпера и предложила оплатить все расходы, а теперь покопалась в архивах и решила показать подписчикам старые снимки с исполнителем.

Блогер создала отдельный пост под названием «Было и было» и загрузила серию кадров из своей молодости.

Айза Долматова опубликовала архивные фото с Гуфом


Айза показала их с Гуфом в день свадьбы, себя в подвенечном платье, кадры в обнимку с экс-супругом и подружками. В другой публикации написала, что многие узнали о ней после свадьбы с артистом.

Айза Долматова опубликовала архивные фото с Гуфом


Фолловеры подумали, что Анохина все это опубликовала по пьяни и посоветовали держаться подальше от Инстаграм, когда она в нетрезвом виде. Другие оценили снимки и вспомнили себя в те годы.

Конечно, все это сразу вызвало подозрения, что женщина все еще не может забыть старую любовь и страдает. Но блогерша сразу отмела эти разговоры и заявила, что давно разлюбила Гуфа.

Айза Долматова опубликовала архивные фото с Гуфом

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Ключевые слова: julianews, Айза Долматова, Гуф

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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