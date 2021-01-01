Айза Долматова опубликовала архивные фото с Гуфом

Только недавно она даже смеялась, когда услышала о грядущей свадьбе рэпера и предложила оплатить все расходы, а теперь покопалась в архивах и решила показать подписчикам старые снимки с исполнителем.Блогер создала отдельный пост под названием «Было и было» и загрузила серию кадров из своей молодости.Айза показала их с Гуфом в день свадьбы, себя в подвенечном платье, кадры в обнимку с экс-супругом и подружками. В другой публикации написала, что многие узнали о ней после свадьбы с артистом.Фолловеры подумали, что Анохина все это опубликовала по пьяни и посоветовали держаться подальше от Инстаграм, когда она в нетрезвом виде. Другие оценили снимки и вспомнили себя в те годы.Конечно, все это сразу вызвало подозрения, что женщина все еще не может забыть старую любовь и страдает. Но блогерша сразу отмела эти разговоры и заявила, что давно разлюбила Гуфа.