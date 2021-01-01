Пелагея высказалась о замене Александра Градского на шоу "Голос"

Сейчас в самом разгаре съемки юбилейного 10-го сезона популярной передачи, где у композитора были подопечные. Однако, волею судьбы, финал конкурса будет проходить без Александра Борисовича.Многие поклонники задались вопросом, что теперь будет со съемками? Доведут ли их до конца? Первый канал уже сделал заявление по этому поводу. А вот что с «Голосом» будет дальше, пока не понятно. В каком формате он будет проводиться теперь? Кто заменит Александра Градского на посту наставника? На эту тему высказалась певица Пелагея, которая также является одним из наставников в проекте. По мнению певицы, найти замену покойному композитору невозможно.«Не нам решать, как сложатся обстоятельства в плане проекта, но мне кажется, это тот случай, когда незаменимые люди есть. И это он», - заявила артистка.Её поддержал один из руководителей Первого канала Юрий Аксюта, также заверивший, что заменить Градского трудно и , по крайней мере пока, говорить об этом рано.«Говорить о таких вещах пока рановато. Замены Александру Борисовичу нет. Это надо понять, надо признать всем, даже не думать. Никто его не заменит. Как мы будем дальше доводить проект до финала... Мы все внимательнейшим образом обдумаем, найдем какое-то решение. Думаю, что оно будет очень правильным и будет воспринято как единственное возможное. Это будет так сделано. Кадры пятницы были сняты в начале ноября. У нас сняты еще две программы, которые мы снимали полторы-две недели тому назад. Их не было в эфире», - рассказал Аксюта.