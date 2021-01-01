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В Москве состоялась презентация нового проекта и концертной программы певицы АНИРИ

Сегодня, 10:41
Для своих гостей АНИРИ устроила настоящий перфоманс.

В Москве состоялась презентация нового проекта и концертной программы певицы АНИРИ
Автор песен и артист музыкального лейбла АNIRI MUSIC, обладатель гран-при многих международных конкурсов, участник музыкальных шоу на федеральных каналах и популярный блогер – вот с таким багажом певица подошла к презентации своего сольного проекта.

Многочисленные гости стали свидетелями яркого и незабываемого представления с исключительно живым звуком, современными балетными постановками и яркими костюмами. И, конечно, с безупречным и нежным голосом певицы, который никого не оставил равнодушным.

АНИРИ исполнила свои новые композиции и те, которые уже нашли путь к сердцу слушателей и звучат на главных радиостанциях страны.

В Москве состоялась презентация нового проекта и концертной программы певицы АНИРИ


Кроме того, в рамках шоу, собравшимся была предложена презентация коллекции мерча и множество других сюрпризов. Среди гостей были замечены друзья-музыканты и блогеры-миллионники: Владимир Левкин, Евгений Финадеев, Юлия Беретта, Дмитрий Нестеров, Андрей Батт, Сэм Пикар и др.

В Москве состоялась презентация нового проекта и концертной программы певицы АНИРИ


И конечно, поздравления АНИРИ получила от своих подписчиков в Инстаграм, которых, на сегодняшний день уже более 200 000 человек. С ними она делится своими женскими секретами и кадрами семейной жизни, а они отвечают ей своей любовью.

В Москве состоялась презентация нового проекта и концертной программы певицы АНИРИ

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Ключевые слова: Анири

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Пресс-служба

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