В Москве состоялась презентация нового проекта и концертной программы певицы АНИРИ

Автор песен и артист музыкального лейбла АNIRI MUSIC, обладатель гран-при многих международных конкурсов, участник музыкальных шоу на федеральных каналах и популярный блогер – вот с таким багажом певица подошла к презентации своего сольного проекта.Многочисленные гости стали свидетелями яркого и незабываемого представления с исключительно живым звуком, современными балетными постановками и яркими костюмами. И, конечно, с безупречным и нежным голосом певицы, который никого не оставил равнодушным.АНИРИ исполнила свои новые композиции и те, которые уже нашли путь к сердцу слушателей и звучат на главных радиостанциях страны.Кроме того, в рамках шоу, собравшимся была предложена презентация коллекции мерча и множество других сюрпризов. Среди гостей были замечены друзья-музыканты и блогеры-миллионники: Владимир Левкин, Евгений Финадеев, Юлия Беретта, Дмитрий Нестеров, Андрей Батт, Сэм Пикар и др.И конечно, поздравления АНИРИ получила от своих подписчиков в Инстаграм, которых, на сегодняшний день уже более 200 000 человек. С ними она делится своими женскими секретами и кадрами семейной жизни, а они отвечают ей своей любовью.