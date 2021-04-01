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Максим Галкин прокомментировал слова Ларисы Долиной о том, что он виноват в её конфликте с Валей Карнавал

Вчера, 23:19
Максим Галкин пришел к Ивану Урганту на шоу «Вечерний Урган», где ответил на вопрос, почему не остановил конфликт между Валей Карнавал и Ларисой Долиной, который разгорелся в студии передачи «Музыкалити».

Максим Галкин прокомментировал слова Ларисы Долиной о том, что он виноват в её конфликте с Валей Карнавал
Ранее певица сказала, что именно ведущий виноват в том, что они с тиктокершей рассорились.

Максим Галкин прокомментировал слова Ларисы Долиной о том, что он виноват в её конфликте с Валей Карнавал


Супруг Аллы Пугачевой пояснил, что это шоу и даже в такой, казалось был, простой программе, как «Музыкалити» присутствуют провокации и намеренные сталкивания героев друг с другом. Именно это и произошло в выпуске с певицей и Валей.

Максим Галкин прокомментировал слова Ларисы Долиной о том, что он виноват в её конфликте с Валей Карнавал


Потом Максим добавил, что он в какой-то степени даже срежиссировал этот скандал, но пытался сдержать эмоции участниц шутками, чтобы все не переросло в серьезный конфликт. Накал страстей ему необходим для интереса зрителей и так делают все ведущие, поэтому не надо на него обижаться.

Тем более что Долина могла обо всем забыть, когда ушла из студии, но она предпочла и дальше ссориться с Карнавал и унижать ее в песнях и интервью журналистам.

Максим Галкин прокомментировал слова Ларисы Долиной о том, что он виноват в её конфликте с Валей Карнавал

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Ключевые слова: Максим Галкин, Лариса Долина, Валя Карнавал, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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