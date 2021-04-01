Максим Галкин прокомментировал слова Ларисы Долиной о том, что он виноват в её конфликте с Валей Карнавал

Супруг Аллы Пугачевой пояснил, что это шоу и даже в такой, казалось был, простой программе, как «Музыкалити» присутствуют провокации и намеренные сталкивания героев друг с другом. Именно это и произошло в выпуске с певицей и Валей.
Потом Максим добавил, что он в какой-то степени даже срежиссировал этот скандал, но пытался сдержать эмоции участниц шутками, чтобы все не переросло в серьезный конфликт. Накал страстей ему необходим для интереса зрителей и так делают все ведущие, поэтому не надо на него обижаться.
Тем более что Долина могла обо всем забыть, когда ушла из студии, но она предпочла и дальше ссориться с Карнавал и унижать ее в песнях и интервью журналистам.