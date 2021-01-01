Альбина Джанабаева поделилась снимком со старшим сыном

Вчера Джанабаева поздравила своих подписчиц с Днём матери и по такому случаю разместила в Инстаграм снимок, на котором позирует вместе с 17-летним Костей, по-детски расположившимся у мамы на ручках. «Мой малыш», - иронично подписала кадр артистка.
Высокого юношу с пышной шевелюрой едва ли можно назвать малышом. «Вот это малыш! Да это вы девочка рядом с ним!», «Какой красавец!», «Вот это лось вымахал!», «Так и вырастают наши малыши», «Для матери он навсегда маленький мальчик», - отреагировали пользователи.
Напомним, помимо детей от Джанабаевой, у Валерия Меладзе есть три дочери от первой жены Ирины.