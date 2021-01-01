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Альбина Джанабаева поделилась снимком со старшим сыном

Вчера, 22:53
У Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе трое детей.

Альбина Джанабаева поделилась снимком со старшим сыном
Дочь Агата, которая родилась с полгода назад, младший сын Лука и старший - Константин. Своих отпрысков знаменитые родители показывают редко. Лицо 6-летнего Луки певица впервые засветила в блоге лишь недавно, ну а дочь, судя по всему, публика ещё долго не увидит.

Альбина Джанабаева поделилась снимком со старшим сыном


Вчера Джанабаева поздравила своих подписчиц с Днём матери и по такому случаю разместила в Инстаграм снимок, на котором позирует вместе с 17-летним Костей, по-детски расположившимся у мамы на ручках. «Мой малыш», - иронично подписала кадр артистка.

Альбина Джанабаева поделилась снимком со старшим сыном


Высокого юношу с пышной шевелюрой едва ли можно назвать малышом. «Вот это малыш! Да это вы девочка рядом с ним!», «Какой красавец!», «Вот это лось вымахал!», «Так и вырастают наши малыши», «Для матери он навсегда маленький мальчик», - отреагировали пользователи.

Напомним, помимо детей от Джанабаевой, у Валерия Меладзе есть три дочери от первой жены Ирины.

Альбина Джанабаева поделилась снимком со старшим сыном

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Ключевые слова: julianews, Альбина Джанабаева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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