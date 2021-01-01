Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова пришли посетили вечеринку Жасмин

Вчера, 20:42
Уже давно ходят слухи о том, что Алена Гаврилова и Эмин Агаларов снова вместе.

Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова пришли посетили вечеринку Жасмин
В окружении экс-супругов поговаривают, что они в отношениях уже полгода.

Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова пришли посетили вечеринку Жасмин


Напомним, почти 2 года назад поющий бизнесмен Эмин объявил в соцсетях, что разводится с женой. Для модели эта новость стала ударом, о решении супруга она, как и все, узнала из интернета, находясь в этот момент в другом городе на дне рождения матери.

По какой причине Агаларов решил от Алёны уйти неизвестно, у них есть общая дочь Афина. Но, вероятно, бывшие супруги все же решили попробовать вновь построить семью. Они никак не комментируют происходящее, но то и дело их застают вместе на мероприятиях.

Вот и вчера, в блоге певицы Жасмин (Сары Шор) появилось видео с некой домашней вечеринки, на которой Эмин Агаларов и Стас Михайлов распевают в караоке. При этом, неподалёку за столом находится и Алёна, подпевающая артистам.

Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова пришли посетили вечеринку Жасмин


Выглядела модель на этом празднике жизни довольно отстранённо и скованно. Принять участие в кривляниях на камеру вместе с Жасмин и её подружками, в числе которых Татьяна Навка, Гаврилову не позвали.

Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова пришли посетили вечеринку Жасмин

← Ольга Бузова возвращается в больницу Анастасия Волочкова рассказала об отношениях со своей дочерью →

Ключевые слова: julianews, Эмин Агаларов, Алёна Гаврилова

Количество просмотров: 1 573
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Что Эмин Агаларов просит у своего отца
Поему Эмин Агаларов развелся с женой
Эмин Агаларов разводится с мамой своей дочери Алёной Гавриловой
Эмин Агаларов счастлив с новой возлюбленной
Друг Александра Градского сообщил, что артист женился за месяц до смерти Несколько дней назад скончался композитор Александр Градский.
Максим Галкин прокомментировал слова Ларисы Долиной о том, что он виноват в её конфликте с Валей Карнавал Максим Галкин пришел к Ивану Урганту на шоу «Вечерний Урган», где ответил на вопрос, почему не остановил конфликт между Валей Карнавал и Ларисой Долиной, который разгорелся в студии передачи «Музыкалити».
Вячеслав Зайцев впервые в свет после госпитализации После лечения и реабилитации Вячеслав Зайцев смог выйти в свет, чем порадовал поклонников и друзей.
Альбина Джанабаева поделилась снимком со старшим сыном У Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе трое детей.
Анастасия Волочкова рассказала об отношениях со своей дочерью Анастасия Волочкова стала гостьей шоу «Звезда в ответе» на Youtube канале.
Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова пришли посетили вечеринку Жасмин Уже давно ходят слухи о том, что Алена Гаврилова и Эмин Агаларов снова вместе.
Ольга Бузова возвращается в больницу Неделю назад Ольга Бузова сообщила, что вынуждена лечь в больницу из-за старой травмы руки.
Юлия Паршута переносит концерт из-за коронавируса 33-летняя Юлия Партшута сообщила подписчикам о том, что заразилась коронавирусом.
Какое наследство оставил Александр Градский 28 ноября скончался Александр Градский.
Сын Сергея Мавроди попал в тайскую тюрьму Две недели назад на Максима Мернеса было совершено нападение.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.