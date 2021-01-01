Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова пришли посетили вечеринку Жасмин

Напомним, почти 2 года назад поющий бизнесмен Эмин объявил в соцсетях, что разводится с женой. Для модели эта новость стала ударом, о решении супруга она, как и все, узнала из интернета, находясь в этот момент в другом городе на дне рождения матери.
По какой причине Агаларов решил от Алёны уйти неизвестно, у них есть общая дочь Афина. Но, вероятно, бывшие супруги все же решили попробовать вновь построить семью. Они никак не комментируют происходящее, но то и дело их застают вместе на мероприятиях.
Вот и вчера, в блоге певицы Жасмин (Сары Шор) появилось видео с некой домашней вечеринки, на которой Эмин Агаларов и Стас Михайлов распевают в караоке. При этом, неподалёку за столом находится и Алёна, подпевающая артистам.
Выглядела модель на этом празднике жизни довольно отстранённо и скованно. Принять участие в кривляниях на камеру вместе с Жасмин и её подружками, в числе которых Татьяна Навка, Гаврилову не позвали.