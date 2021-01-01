Юлия Паршута переносит концерт из-за коронавируса

В подробности своего состояния она вдаваться не стала, но сообщила, что сделает все, чтобы скорее восстановиться и вернуться к работе. А пока Паршуте придется перенести концерт на следующий месяц.
"Как бы мне ни было грустно об этом сообщать, но в связи с моим неожиданным заболеванием коронавирусной инфекцией (COVID-19) мой концерт в Москве переносится на новую дату. Приношу свои извинения всем, кто хотел приехать ко мне на концерт из других городов и уже приобрел билеты. Я очень надеюсь на ваше понимание. Пожалуйста, берегите себя и своих близких", - сообщила Юлия.