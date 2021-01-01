Юлия Паршута переносит концерт из-за коронавируса

Максим Галкин прокомментировал слова Ларисы Долиной о том, что он виноват в её конфликте с Валей Карнавал

Максим Галкин пришел к Ивану Урганту на шоу «Вечерний Урган», где ответил на вопрос, почему не остановил конфликт между Валей Карнавал и Ларисой Долиной, который разгорелся в студии передачи «Музыкалити».