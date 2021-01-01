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Сын Сергея Мавроди попал в тайскую тюрьму

Сегодня, 16:56
Две недели назад на Максима Мернеса было совершено нападение.

Сын Сергея Мавроди попал в тайскую тюрьму
Уже с скоро 10 лет, как Максим Мернес проживает в Таиланде. У него есть свой бизнес, связанный с криптовалютой, а также он ведет свой блог и пишет книги.

Происшествие случилось прямо на пороге его дома на острове Пхукет. Двое неизвестных, напали на него, нанесли 7 ударов ножом, выбили несколько зубов и сломали нос, после чего, Максим был госпитализирован, а врачи несколько часов накладывали швы.

Сын Сергея Мавроди попал в тайскую тюрьму


В результате, наследник основателя МММ несколько дней провел в клинике, но на этом его злоключения не закончились. Как только молодой человек выписался, к нему нагрянула полиция и объявила, что, по их данным, он является преступником, а не жертвой. После этого полиция предъявила ему обвинение в вооруженном нападении и под конвоем сопроводила в тюрьму.
По мнению представителей власти, именно Максим Мернес с ножом в руках покушался на жизнь человека.

Сын Сергея Мавроди попал в тайскую тюрьму


Сразу после этого Максим сумел опубликовать в своем блоге в Инстаграм призыв о помощи, фото и видео с травмами и арестом.
Он считает, что всему виной – его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, где он критиковал экономику России и заявил, что считает смерть отца убийством.
Сейчас наследник Мавроди содержится в камере с еще 8 заключенными, половина которых больна коронавирусом.

Сейчас адвокат Максима Мернеса пытается добиться освобождения для своего клиента, а его родные озаботились поиском средств для уплаты залога.

Примечательно, что совсем недавно мать Мернеса жаловалась на анонимные угрозы в свой адрес, так что и она не исключает возможность того, что происходящее является наказанием для сына за поступки отца.

Что касается пользователей соцсетей, то они восприняли информацию об аресте Максима неоднозначно. Кто-то пытается поддержать молодого человека, а кто-то уверен, что он сам во всем виноват. В любом случае, до финала этой истории еще далеко.

Сын Сергея Мавроди попал в тайскую тюрьму

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Ключевые слова: Максим Мернес

Количество просмотров: 585
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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