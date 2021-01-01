Сын Сергея Мавроди попал в тайскую тюрьму

Происшествие случилось прямо на пороге его дома на острове Пхукет. Двое неизвестных, напали на него, нанесли 7 ударов ножом, выбили несколько зубов и сломали нос, после чего, Максим был госпитализирован, а врачи несколько часов накладывали швы.
В результате, наследник основателя МММ несколько дней провел в клинике, но на этом его злоключения не закончились. Как только молодой человек выписался, к нему нагрянула полиция и объявила, что, по их данным, он является преступником, а не жертвой. После этого полиция предъявила ему обвинение в вооруженном нападении и под конвоем сопроводила в тюрьму.
По мнению представителей власти, именно Максим Мернес с ножом в руках покушался на жизнь человека.
Сразу после этого Максим сумел опубликовать в своем блоге в Инстаграм призыв о помощи, фото и видео с травмами и арестом.
Он считает, что всему виной – его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, где он критиковал экономику России и заявил, что считает смерть отца убийством.
Сейчас наследник Мавроди содержится в камере с еще 8 заключенными, половина которых больна коронавирусом.
Сейчас адвокат Максима Мернеса пытается добиться освобождения для своего клиента, а его родные озаботились поиском средств для уплаты залога.
Примечательно, что совсем недавно мать Мернеса жаловалась на анонимные угрозы в свой адрес, так что и она не исключает возможность того, что происходящее является наказанием для сына за поступки отца.
Что касается пользователей соцсетей, то они восприняли информацию об аресте Максима неоднозначно. Кто-то пытается поддержать молодого человека, а кто-то уверен, что он сам во всем виноват. В любом случае, до финала этой истории еще далеко.