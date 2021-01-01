Сын Сергея Мавроди попал в тайскую тюрьму

Кто из членов королевской семьи интересовался цветом кожи детей Меган Маркл и принца Гарри

Ранее, в интервью Опре Уинфры, Меган Маркл и принц Гарри рассказали, что в королевской семье есть человек, который комментировал цвет кожи супруги своего младшего сына и даже громко интересовался, какими родятся их дети.