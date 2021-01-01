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Сергей Жуков написал пост в честь Дня Матери

Сегодня, 16:44
Сергей Жуков создал специально пост в Инстаграм в четь Дня матери и порассуждал о том, как живется женщинам в том мире.

Сергей Жуков написал пост в честь Дня Матери
Артист опубликовал архивное фото с супругой из роддома и снимок с мамой и младшим братом.

Сергей Жуков написал пост в честь Дня Матери


В тексте к публикации исполнитель поблагодарил всех представительниц прекрасного пола за все, сказал спасибо своей матери и жене Регине за всех детей, которых у пары четверо.

Сергей Жуков написал пост в честь Дня Матери


Потом Сергей добавил мысли о матерях-одиночках: «Я даже не представляю как тяжело мамам, которым приходится проходить это всё в одиночку. Когда некому рядом помочь, поддержать, дать выспаться. Понимаю, что разные, конечно, ситуации бывают. Но сейчас женщины часто сами говорят, что они все такие сильные, всё могут сами, всё выдержат, что материально тоже всё смогут - у нас сейчас есть и маткапитал, и льготы разные дают молодым родителям, пособия и т.д.».

Жуков считает, что с детьми всегда рядом должны быть оба родителя, и тогда семья будет по-настоящему счастливой. Но он понимает, что так бывает далеко не всегда.

Сергей Жуков написал пост в честь Дня Матери

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Ключевые слова: julianews, Сергей Жуков

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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