Виктор Дробыш предложил Филиппу Киркорову поработать у него охранником

Продюсер выкинул пару странных фраз в адрес артиста, чем удивил не только его самого, но и общественность. Такой наглости от композитора не ожидал никто.Он высказал свое мнение и заявил, что бывшему супругу Аллы Пугачевой пора уйти со сцены, и даже указал, куда именно: «Филиппу Киркорову надо переходить в цирк куда-нибудь».Потом продюсер подумал и добавил: «Он, кстати, большой, здоровый парень, я бы предложил ему работать своим охранником. Он может охранником или убирать квартиру. Если он не против — я бы ему хорошо платил».Относительно успехов поп-короля Дробыш тоже не очень лестно отозвался: «Он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 он на эстраде. Именно на эстраде. И никуда не уходит».Киркорову все это, естественно, сильно не понравилось, и он не стал отмалчиваться, а опубликовал в Инстаграм комментарий под скандальной публикацией, где продюсер все это говорит: «Виктор Дробыш. Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня… Все в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал-забудь мое имя (даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер, для меня не существует такого человека), это был большой миг маленького человека…Я тебя презираю!».Подписчики поддержали Филиппа и отметили, что Виктор просто завидует успешному артисту, вот и оскорбляет прилюдно.