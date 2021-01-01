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Виктор Дробыш предложил Филиппу Киркорову поработать у него охранником

Сегодня, 15:30
Виктор Дробыш в эфире «Муз-ТВ» позволил себе сказать лишнего о Филиппе Киркорове и его карьере.

Виктор Дробыш предложил Филиппу Киркорову поработать у него охранником
Продюсер выкинул пару странных фраз в адрес артиста, чем удивил не только его самого, но и общественность. Такой наглости от композитора не ожидал никто.

Виктор Дробыш предложил Филиппу Киркорову поработать у него охранником


Он высказал свое мнение и заявил, что бывшему супругу Аллы Пугачевой пора уйти со сцены, и даже указал, куда именно: «Филиппу Киркорову надо переходить в цирк куда-нибудь».

Виктор Дробыш предложил Филиппу Киркорову поработать у него охранником


Потом продюсер подумал и добавил: «Он, кстати, большой, здоровый парень, я бы предложил ему работать своим охранником. Он может охранником или убирать квартиру. Если он не против — я бы ему хорошо платил».

Относительно успехов поп-короля Дробыш тоже не очень лестно отозвался: «Он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 он на эстраде. Именно на эстраде. И никуда не уходит».

Киркорову все это, естественно, сильно не понравилось, и он не стал отмалчиваться, а опубликовал в Инстаграм комментарий под скандальной публикацией, где продюсер все это говорит: «Виктор Дробыш. Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня… Все в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал-забудь мое имя (даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер, для меня не существует такого человека), это был большой миг маленького человека…Я тебя презираю!».

Подписчики поддержали Филиппа и отметили, что Виктор просто завидует успешному артисту, вот и оскорбляет прилюдно.

Виктор Дробыш предложил Филиппу Киркорову поработать у него охранником

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Ключевые слова: julianews, Филипп Киркоров, Виктор Дробыш

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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