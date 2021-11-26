Елена Сажина, Снежанна Toн и Никита Серовски получили премии «SOLAR»

Номинантами здесь становятся самые успешные и необычные блогеры, звезды из мира бизнеса, музыки или спорта, так что, среди номинантов не было неизвестных имен.
Так одну из главных наград получила основатель шоу-балета «Тодес» Алла Духова.
Никита Серовски, посетивший церемонию вместе с Надин, победил в номинации «Спортивный блогер года».
А самым успешным бьюти блогером по версии «SOLAR» стала Елена Сажина.
Свои заслуженные награды получили Азис Кручес, Алина Морозова, Михаил Митрофанов, Сергей Бойцов и Анастасия Созоник.
Мероприятие было богатым и на звездных гостей. Ведущими в этом году стали Виктория Боня и Константин Тарасюк, а по красной дорожке прошлись Жан Милимеров, Сергей Матвиенко, Валерия Манькова,
Кирилл Туриченко, Юлия Беретта, Анна Калашникова, Снежанна Тон и многие другие.