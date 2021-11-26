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Елена Сажина, Снежанна Toн и Никита Серовски получили премии «SOLAR»

26.11.21 / 19:09
На днях в отеле «Метрополь» состоялась знаковая премия рекордсменов России и мира «SOLAR».

Елена Сажина, Снежанна Toн и Никита Серовски получили премии «SOLAR»
Это уже вторая премия, где свои награды получают Лидеры Общественного Мнения, доказанные Рекордом. Собственно англоязычное название премии «SOLAR» и расшифровывается, как Social Opinion Leader Award by Record.

Номинантами здесь становятся самые успешные и необычные блогеры, звезды из мира бизнеса, музыки или спорта, так что, среди номинантов не было неизвестных имен.

Так одну из главных наград получила основатель шоу-балета «Тодес» Алла Духова.

Елена Сажина, Снежанна Toн и Никита Серовски получили премии «SOLAR»


Никита Серовски, посетивший церемонию вместе с Надин, победил в номинации «Спортивный блогер года».

Елена Сажина, Снежанна Toн и Никита Серовски получили премии «SOLAR»


А самым успешным бьюти блогером по версии «SOLAR» стала Елена Сажина.

Елена Сажина, Снежанна Toн и Никита Серовски получили премии «SOLAR»


Свои заслуженные награды получили Азис Кручес, Алина Морозова, Михаил Митрофанов, Сергей Бойцов и Анастасия Созоник.

Елена Сажина, Снежанна Toн и Никита Серовски получили премии «SOLAR»


Мероприятие было богатым и на звездных гостей. Ведущими в этом году стали Виктория Боня и Константин Тарасюк, а по красной дорожке прошлись Жан Милимеров, Сергей Матвиенко, Валерия Манькова,

Елена Сажина, Снежанна Toн и Никита Серовски получили премии «SOLAR»


Кирилл Туриченко, Юлия Беретта, Анна Калашникова, Снежанна Тон и многие другие.

Елена Сажина, Снежанна Toн и Никита Серовски получили премии «SOLAR»

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Ключевые слова: Елена Сажина, Снежанна Toн, Никита Серовски, Надин Серовски, Валерия Манькова

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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