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Яркая певица Аюми презентовала клип на песню Rock

26.11.21 / 18:12
Аюми — бывшая американская модель, блогер, бизнесвумен и певица.

Яркая певица Аюми презентовала клип на песню Rock
Аюми сделала успешную карьеру участницы конкурсов красоты, фотомодели таких известных агентств как Penthouse и Hustler, и даже успела основать собственную компанию IDOLS.

С детства мечтая о карьеры певицы, Аюми активно работает над музыкальным материалом, записывая сингл за синглом. Она уже выпустила 9 треков на английском языке, альбом «LESSONS» и несколько видеоклипов. И сейчас готова представить новый трек в совершенно новом звучании под названием «Rock».

Слушайте на всех цифровых площадках: ayumiofficial.com/rock

Смотрите клип


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Ключевые слова: Аюми

Количество просмотров: 5 044
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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