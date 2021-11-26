Аюми сделала успешную карьеру участницы конкурсов красоты, фотомодели таких известных агентств как Penthouse и Hustler, и даже успела основать собственную компанию IDOLS.
С детства мечтая о карьеры певицы, Аюми активно работает над музыкальным материалом, записывая сингл за синглом. Она уже выпустила 9 треков на английском языке, альбом «LESSONS» и несколько видеоклипов. И сейчас готова представить новый трек в совершенно новом звучании под названием «Rock».
Слушайте на всех цифровых площадках: ayumiofficial.com/rock
Смотрите клип
Яркая певица Аюми презентовала клип на песню Rock
26.11.21 / 18:12
Аюми — бывшая американская модель, блогер, бизнесвумен и певица.
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Ключевые слова: Аюми
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Количество просмотров: 5 044
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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