Певица NATALIYA презентовала музыкальную новинку под названием "Эндорфин"

Эта песня будет близка многим! Она рассказывает о том, что переживал практически каждый - что человек чувствует после расставания, как меняется его отношение к любви и романтике. Певица старалась передать весь спектр эмоций, чтобы слушатели смогли найти ответы на свои вопросы. Пережив предательство и разрыв, очень тяжело вновь начать доверять людям, но несмотря на это чувства заложены в нашей человеческой природе, и мы верим в чудеса, мы верим в доброту и любовь.
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