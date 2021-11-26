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Певица NATALIYA презентовала музыкальную новинку под названием "Эндорфин"

26.11.21 / 16:49
Певица NATALIYA помогает вдохновить слушателей на невероятные свершения своим новым синглом «Эндорфин».

Певица NATALIYA презентовала музыкальную новинку под названием "Эндорфин"
Это танцевальный трек о разбитом сердце. Ритмичная музыка в стиле 90х-2000х вызывает желание зажигать на танцполе и в сочетании с нежным вокалом оставляет на сердце неизгладимый след.

Певица NATALIYA презентовала музыкальную новинку под названием "Эндорфин"


Эта песня будет близка многим! Она рассказывает о том, что переживал практически каждый - что человек чувствует после расставания, как меняется его отношение к любви и романтике. Певица старалась передать весь спектр эмоций, чтобы слушатели смогли найти ответы на свои вопросы. Пережив предательство и разрыв, очень тяжело вновь начать доверять людям, но несмотря на это чувства заложены в нашей человеческой природе, и мы верим в чудеса, мы верим в доброту и любовь.

Прикоснитесь к новому творению под названием «Эндорфин». Сегодня на всех музыкальных площадках страны.

Певица NATALIYA презентовала музыкальную новинку под названием "Эндорфин"

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Ключевые слова: NATALIYA

Количество просмотров: 4 589
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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