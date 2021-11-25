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Анастасия Макеева сообщила о болезни Сосо Павлиашвили

25.11.21 / 18:06
Супруг Анастасии Макеевой опубликовал в Инстаграм видео, где она рассказывает грустную новость.

Анастасия Макеева сообщила о болезни Сосо Павлиашвили
Артистка решила поделиться с подписчиками, что ее расстроило.

Анастасия Макеева сообщила о болезни Сосо Павлиашвили


Оказывается, она узнала о том, что знаменитый певец Сосо Павлиашвили серьезно заболел. Анастасия призналась, что когда услышала об этом, настроение у нее испортилось.

Анастасия Макеева сообщила о болезни Сосо Павлиашвили


В ролике актриса озвучила пожелания знаменитости: «Ничего себе. Заболел Сосо Павлиашвили. Мы желаем максимально скорейшего выздоровления. Как так?».

Стоит отметить, что сама Макеева выглядела довольно странно и так же разговаривала. Она будто только проснулась и толком не соображала, что говорит.

Пока что на официальной странице самого исполнителя нет никакой информации о его недуге и самочувствии.

Анастасия Макеева сообщила о болезни Сосо Павлиашвили

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Макеева, Сосо Павлиашвили

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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