Анастасия Макеева сообщила о болезни Сосо Павлиашвили

Оказывается, она узнала о том, что знаменитый певец Сосо Павлиашвили серьезно заболел. Анастасия призналась, что когда услышала об этом, настроение у нее испортилось.
В ролике актриса озвучила пожелания знаменитости: «Ничего себе. Заболел Сосо Павлиашвили. Мы желаем максимально скорейшего выздоровления. Как так?».
Стоит отметить, что сама Макеева выглядела довольно странно и так же разговаривала. Она будто только проснулась и толком не соображала, что говорит.
Пока что на официальной странице самого исполнителя нет никакой информации о его недуге и самочувствии.