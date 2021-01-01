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"Это видно": Лера Кудрявцева заявила, что Дмитрий Исхаков все еще любит Полину Гагарину

Вчера, 23:13
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись довольно тихо, но неожиданно фотограф решил засудить бывшую жену.

"Это видно": Лера Кудрявцева заявила, что Дмитрий Исхаков все еще любит Полину Гагарину
Мужчина уже подал заявление в суд, в котором просит определить порядок общения с их с артисткой общей дочерью Мией, а также сыном Гагариной от первого брака Андреем.

"Это видно": Лера Кудрявцева заявила, что Дмитрий Исхаков все еще любит Полину Гагарину


Незадолго до этого Дмитрий прозрачно намекал на проблему, сетуя, что никогда не думал, что будет спрашивать разрешения увидеть собственную дочь. Тем не менее, его обращение в суд стало сюрпризом для поклонников и, видимо, сама Гагарина не была готова к такому повороту.


Объяснить поведение Исхакова попыталась Лера Кудрявцева. Она считает, что таким способом Дмитрий пытается привлечь внимание экс-супруги к себе, потому, что все ещё любит её и не может смириться с тем, что та живёт другой жизнью и нашла нового избранника. Получается, что фотограф остался не у дел.

"Это видно": Лера Кудрявцева заявила, что Дмитрий Исхаков все еще любит Полину Гагарину


«Зная Полину, развод прошел вообще тихо. И никто бы об этом не узнал, если Дима все это не выложил в прессу. Полине деньги Димы не нужны. Не в этом дело. Я уверена, что Дима до сих пор любит Полину. Это видно по всем его движениям», - высказалась Кудрявцева.

К слову, расставшись с певицей, Исхаков оставался частым гостем к её доме, так как приходил к детям и проводил с ними время. Отличные отношения он сохранил и с бывшей тёщей, то и дело устраивая ей фотосессии.

"Это видно": Лера Кудрявцева заявила, что Дмитрий Исхаков все еще любит Полину Гагарину

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Ключевые слова: Лера Кудрявцева, Полина Гагарина, Дмитрий Исхаков, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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