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Сколько зарабатывает сын Кристины Орбакайте

Вчера, 23:07
Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров далёк от сцены.

Сколько зарабатывает сын Кристины Орбакайте
23-летний парень решил податься в бизнес и открыл свою первую контору по организации праздников.

Сколько зарабатывает сын Кристины Орбакайте


Сам сын певицы занимает в ней должность директора и фотографа. А с открытием дела Дени помог его отец, бизнесмен Руслан Байсаров.

Сколько зарабатывает сын Кристины Орбакайте


По признанию внука Примадонны, его заработок зависит от многих факторов. Как правило, за час работы он берет с клиента 4-5 тысяч рублей.

«Беру четыре-пять тысяч рублей в час. Фирма пока не глобальная. Но надо с чего-то начинать», - поделился Байсаров.

Сказалась на бизнесе Дени и пандемия: доходы упали. В течении этого года он планировал работу над несколькими проектами, но пришлось отложить задуманное на неопределённый срок.

Сколько зарабатывает сын Кристины Орбакайте

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Ключевые слова: Кристина Орбакайте, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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