Сколько зарабатывает сын Кристины Орбакайте

23-летний парень решил податься в бизнес и открыл свою первую контору по организации праздников.Сам сын певицы занимает в ней должность директора и фотографа. А с открытием дела Дени помог его отец, бизнесмен Руслан Байсаров.По признанию внука Примадонны, его заработок зависит от многих факторов. Как правило, за час работы он берет с клиента 4-5 тысяч рублей.«Беру четыре-пять тысяч рублей в час. Фирма пока не глобальная. Но надо с чего-то начинать», - поделился Байсаров.Сказалась на бизнесе Дени и пандемия: доходы упали. В течении этого года он планировал работу над несколькими проектами, но пришлось отложить задуманное на неопределённый срок.