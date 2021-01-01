Леонид Агутин ответил подписчице, раскритиковавшей его творчество

Недавно артист поделился песней «Цветы» из нового альбома. Фрагмент он опубликовал в Фейсбуке.Поклонники оценили новинку, но нашлась среди фолловеров одна недовольная, которая принялась комментировать песни Агутина. Женщина высказалась, что у артиста уже много лет все работы однообразные и ему не хватает оригинальности.У нее даже хватило наглости потребовать создать что-то более оригинальное, так как даже аранжировщикам это сделать удается. Леонид не оставил этот комментарий без внимания и жестко ответил недовольной особе.Сперва певец назвал ее «несимпатичной женщиной», а потом добавил, что претензии к песням просто нелепы, так как его слушают миллионы людей на протяжении многих лет.Агутин даже вспомнил, как когда-то бабушка Макаревича упрекнула его за любовь к The Beatles, потому что тоже считала, у легендарной британской группы все песни на один мотив. Агутин поздравил подписчицу с превращением в «бабушку».Преданные поклонники его поддержали и отметили, что сходство песен – это не повтор, а стиль артиста и на самом деле у Леонида очень даже хорошее разнообразие в композициях.