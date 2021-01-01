«Хип-хоп с ритмическими узорами, провокационными мотивами и социальной проблематикой»: В.М. отмечает год со дня своего рождения

В последние годы российская эстрада пестрит новыми именами, на сцене выступают артисты самых разных жанров, но особое внимание публики достается любителям хайпа, незамысловатых рифм и ярких выходов.К счастью, есть и те исполнители, которые идут другим путем, не гонятся за мимолетной славой и вместо придумывания грязных сценариев очередных скандалов, пишут наполненные глубоким смыслом строки.Одним из таких музыкантов можно смело назвать представителя современного хип-хоп течения в России В.М. Артист долгие годы зарабатывал в сфере, далекой от шоу-бизнеса, но год назад рискнул и шагнул в совершенно новый для себя мир музыки.В.М. никогда не ходил в музыкальную школу, но музыка всегда окружала его: Майкл Джексон, Стиви Уандер и, конечно же, великий джазмен Рэй Чарльз. Он часто бывал в Америке, где восхищался тем, как такие известные хип-хоп исполнители, как Eazy-E, Dr.Dre, Snoop Dogg и N.W.A, делали первые шаги в новом, на тот момент, музыкальном направлении.Все это сыграло решающую роль в формировании его вкуса и до сих пор В.М. остается верным своим музыкальным предпочтениям, предпочитая современной попсе классиков зарубежной эстрады и королей словесных поединков.Свои первые три трека В.М. записал на очень известной студии своего хорошего знакомого, но не был удовлетворен результатом и эти композиции так и остались «лежать в ящике». В течение следующих двух лет по ряду причин и жизненных обстоятельств у артиста не было возможности заниматься творчеством, но все изменилось первым карантинным летом 2020 года. Бизнес-поездки стали невозможными и тогда в его жизнь вернулась музыка.К осени появилось несколько новых треков, написанных полностью им самим, поскольку, по мнению В.М., только так получается создать честные, искренние, глубокие композиции.Все треки записываются в топовой студии Москвы, W-Music. Там же происходит сведение материалов, за которое отвечает Alexander Girich, а над аранжировками и съемками клипов работают настоящие профессионалы.В.М. – полностью независимый исполнитель, что нечасто встречается среди музыкантов. Он не следует чьим-то правилам и является хозяином своего творчества. В.М. следует своим внутренним ощущениям и старается передать через музыку свои мысли, взгляды и ощущение прекрасного. Благодаря такому подходу ясно читается авторский стиль В.М.: умение сочетать язвительные высказывания с глубокой смысловой нагрузкой и текстами на насущные темы. Возможно, именно смысл, который артист закладывает в свои композиции, привлек стольких слушателей.В этом году В.М. заметили редакции «Cosmopolitan», «СтарХит», «Папарацци», «Русское Радио» и другие СМИ. Артист не ожидал от самого себя такого быстрого старта и удивился, что за год смог выпустить 17 треков и 7 клипов. Кроме сольных треков, артист записал несколько фитов и недавно выпустил первый мини-альбом «Любовь нельзя купить, ей нельзя приказать».Это потрясающий пример амбициозности, трудолюбия, которые всего за год помогли В.М. набрать свою аудиторию и выпустить множество качественных треков.А началось все с лиричного трека «Without you – все помню». Музыка на нее была написана гораздо раньше текста. Строки стали отражением авторского видения, показали широту его души и чувственность натуры. Отдельный шарм композиция получила благодаря припеву Ghost’а, который сложился после того, как исполнитель услышал мелодию. В.М. решил, что такой ход добавит треку изюминки и в результате получилась проникновенная работа с искренними эмоциями. В.М. импонирует тема человеческих чувств и отношений, поэтому он не раз обращался к ней в своем творчестве.Однако лиричные композиции, скорее, исключение из правил, а основной стиль его треков, - хип-хоп с присущими ему ритмическими узорами, провокационными мотивами, ярко выраженной социальной проблематикой.В треке «Худи Баленсиага» артист говорит про ложь и лицемерие, уничтожающие все человечное и духовное, что может быть в человеке. Также этот трек о безнаказанности в нашей стране людей, совершающих преступления. О том, как они кичатся своими делами, имея статус неприкосновенности.«WAR» - трек с мощным звучанием, над которым трудился 6-тикратный номинант Grammy Rich Keller.В композицию «Любовь нельзя купить, ей нельзя приказать» В.М. вложил все, что считает важным и ценным в этом мире. И эта работа может многое сказать о ее авторе.За прошедший год успели выйти и абсолютно ироничные, стебные треки - «Звезда», «Шпили-вили» и шумный фит «Не один миллион», где В.М. демонстрирует самые разные характеры, с каждым разом открывая все больше граней своей личности.Большой летней работой для музыканта стал его первый мини-альбом. В конце июля состоялась премьера ЕР «Любовь нельзя купить», состоящего из 5 треков. «Without you – все помню» и «Любовь нельзя купить, ей нельзя приказать», не были новы для слушателей, а вот дополнили альбом те самые три композиции, которые когда-то были неудачно записаны в 2018 году. Спустя два года они были переделаны и доработаны до высокого уровня.Альбом посвящен излюбленной теме В.М. и всего мира, - любви в ее разных проявлениях. Чувства настолько разные и едва уловимые, что о них можно говорить вечно. В.М. в своих композициях говорит о поиске настоящей любви, которая способна победить все невзгоды. Любовь нельзя купить, можно лишь искренне любить.Завершил первый музыкальный год артиста трек «Вникаешь», где исполнитель описал современные реалии, говоря прописные истины о важности сохранения своего характера, ведь, потеряв его, теряешь и себя самого. Если деньги моно потратить, потерять и заработать, то характер теряешь раз и навсегда. В.М. вновь сказал то, что видит, а помимо роскоши и лоска, артист замечает лицемерие и пороки людей.А еще, год назад, 28 сентября артист официально появился в социальных сетях и тогда же отпраздновал свой День Рождения.Он и не предполагал, что новое хобби настолько захватит его и станет приносить самое настоящее счастье.Редакция Zvezdi.ru поздравляет В.М. с его праздником и желает творческого роста, попаданий в музыкальные топы, необычных и неожиданных совместных работ, а также еще больше качественных треков и клипов!